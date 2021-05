Avete mai visto casa di Giorgio Armani? È grande come un castello medievale

C’è molta curiosità intorno alle abitazioni dei grandi personaggi del mondo dello spettacolo italiano, ma avete mai pensato al posto in cui vive un vero monarca dello stile Made in Italy come Giorgio Armani? Ecco la sua splendida casa, curata in ogni minimo dettaglio!

Pensare a Giorgio Armani significa pensare a tutte le creazioni firmate nel corso degli anni: un vero re della moda italiana nel mondo, preso come punto di riferimento dagli stilisti di ultima generazione.

Anche nella sua casa regna il suo stile unico: un marchio di fabbrica presente in ogni particolare della vita del fondatore dell’omonima maison della moda, che di recente ha palesato la sua opinione riguardo alla violenza sulle donne.

Giorgio Armani, la firma della moda italiana nel mondo

Sono tante le case di proprietà di Armani, sparse lungo la Penisola e all’estero, disseminate nei luoghi più belli del mondo, dove Giorgio, che ha dovuto affrontare la morte dell’amato compagno, cerca ispirazione per le sue collezioni e trascorre i momenti di relax circondato dalle persone e dalle cose che ama di più, immerso nella pura eleganza che porta la sua firma.

Un nome che è garanzia di lusso e stile quello di Armani, in prima linea nel sostegno all’Italia in piena pandemia da Coronavirus, celebre in tutto il mondo della moda e non solo, fin da quando si è trasferito a Milano dalla sua città natale, la bella Piacenza. Prima di dare il via alla sua carriera re Giorgio ha completato gli studi nel capoluogo lombardo e, dopo il periodo della leva, ha cominciato a lavorare alla “Rinascente”, avvicinandosi così al settore della moda.

Muove i primi passi in autonomia nella metà degli anni Settanta, decidendo di disegnare un marchio tutto suo. L’azienda che ha fondato e che porta il suo nome è cresciuta notevolmente con il passare del tempo, fino a diventare una delle più riconosciute a livello internazionale, simboleggiando classe e raffinatezza e lavorando con le top model più importanti, come Valeria Mazza. Non solo abbigliamento, ma anche arredamento nello stile Armani, con una linea appositamente dedicata alla casa.

La casa di Armani a Milano, un tempio di stile e di eleganza

Lo stilista è appassionato del mondo dell’interior design e questo è evidente nelle sue abitazioni: in quella di Milano Giorgio Armani passa la maggior parte del tempo, curando nei minimi dettagli oltre 2000 metri quadrati di superficie. La firma della moda italiana abita in un palazzo storico composto da tre piani più il terrazzo. Da un lato la casa affaccia su una strada tranquilla e poco trafficata, mentre dall’altra c’è un bel giardino immerso nel verde. La dimora risulta essere un mix di stili, da quello europeo a quello orientale.

Gli interni sono immersi nella luce e molto ampi, mentre nei vari angoli di casa spiccano cimeli ed opere d’arte. A predominare è il bianco, mentre pavimenti e scalinata sono neri: il tutto crea un piacevole ed elegante contrasto. Armani abita in questa casa dal 1982 e non ha mai pensato di trasferirsi altrove.