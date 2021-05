Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, la casa da sogno dei due conduttori

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono una delle coppie più amate nel mondo della televisione italiana. Entrambi bellissimi e colleghi nel lavoro, sono molto attivi sui social. Di conseguenza hanno mostrato il loro nido d’amore in varie occasioni. Ecco alcune foto.

Alessia e Flavio, un amore da favola

Flavio Montrucchio ha ottenuto la popolarità partecipando a una delle vecchie edizioni del Grande Fratello. In quel periodo la conduttrice era Daria Bignardi e lui è riuscito a portare a casa il montepremi. Da allora ne ha fatta tanta di strada al punto tale da diventare uno dei conduttori e attori più amati dagli italiani. Nella vita privata è felicemente sposato da anni con la bellissima Alessia Mancini, ex letterina di Passaparola. Dal loro amore sono nati Mya e Orlando. La famiglia vive lontano dal caos della città. Ecco alcune immagini della loro casa.

La casa da sogno della famiglia Montrucchio

La casa della famiglia Montrucchio si trova a Roma e ha un arredamento semplice, ma curato in ogni minimo particolare. Il merito è senza dubbio del buon gusto di Alessia che vive molto tra le mura domestiche, essendo anche un’amorevole madre oltre che donna in carriera. La casa è immersa nella natura e nella pace dei sensi. Nel giardino c’è un piccolo orto che coltivano per portare a tavola dei prodotti sani e genuini. La cucina probabilmente è la stanza più grande: ha due finestre, attraverso le quali filtra la luce nel sole. Spesso Alessia si diletta nel fare la cuoca e così mostra ogni minimo particolare della cucina ai follower. Si può notare soprattutto lo stile rustico. Anche nelle altre stanze i colori che prevalgono sono il nero, marrone e bianco che si sposano perfettamente con la scelta delle tende raffinate e semplici. Gli utenti social più attenti hanno notato sicuramente la presenza di fiori e della lavanderia. Il conduttore con un post su Instagram ha dichiarato di non essere molto bravo con la lavatrice. Per fortuna c’è la moglie che gli dà dei saggi consigli su come dividere il bucato. Infine la sala Tv è ottima quando l’intera famiglia vuole trascorrere del tempo insieme davanti al piccolo schermo. Anche qui si gioca molto sul contrasto chiaro/scuro. Ci sono vasi con tanti fiori e finestre che affacciano sul giardino. E’ semplicemente un posto accogliente, in cui prevale molto il concetto di famiglia.

Una vita tra reality e programmi televisivi

Tutti ricorderanno senza dubbio che Alessia ha partecipato a una vecchia edizione de L’Isola dei famosi e in quella occasione ha dimostrato di avere una forte personalità. Ha dato del filo da torcere ad alcuni naufraghi, come Paola Di Benedetto. Per quanto riguarda il marito attualmente è al timone della conduzione del programma Primo appuntamento. Gli italiani amano entrambi perché dichiarano amore ogni giorno, come se fosse il primo.

