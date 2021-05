Il Paradiso delle Signore, retroscena inaspettato dell’attore: “Ho avuto..”

Il Paradiso delle Signore è il telefilm della Rai che da anni sta riscuotendo un enorme successo. Il merito è senza dubbio del formidabile cast. Tra gli attori c’è Luca Bastianello che ha rilasciato un’intervista a un noto settimanale e ha colto l’occasione per fare una dichiarazione. Ecco cosa ha detto.

I retroscena dell’attore

I telespettatori del telefilm sono consapevoli del fatto che venerdì 28 maggio sarà l’ultima puntata della quinta stagione. Per il momento non si sa ancora in via ufficiale se ci sarà un proseguo. In realtà Alessandro Tersigni in un’intervista ha lasciato intendere che ci sono grandi progetti per il suo personaggio Vittorio Conti, il quale è alle prese con questioni sentimentali. Con la moglie Marta, infatti, sembra che sia inevitabile la rottura. L’impossibilità di avere figli ha spinto entrambi a compiere gesti di alta infedeltà. Se Vittorio si è lasciato andare tra le braccia della cognata Beatrice, Marta ha tradito il marito con Dante Romagnoli, il personaggio al quale presta il volto l’attore Luca Bastianello. Ecco cosa ha detto durante un’intervista al settimanale Dipiù Tv sul suo provino.

“Ho avuto pochissimi giorni per prepararmi”

L’attore ha riferito che è stato contattato dai produttori del telefilm nel periodo natalizio. Infatti era nel pieno dei festeggiamenti, per questo motivo ha definito la chiamata il regalo più bello che potesse ricevere. Ha fatto il provino da casa e ha avuto poco tempo per imparare il copione. In effetti a causa della pandemia non è stato facile lavorare, quindi lui si definisce un vero e proprio privilegiato. Per fortuna si è calato con entusiasmo nei panni del suo personaggio, anche perché ha avuto modo di tornare nel piccolo schermo dopo tre anni di assenza. Le fan sono contente di rivederlo all’opera, ma si sono chieste perché sia stato così a lungo lontano dai set. Il loro idolo non ha esitato a risponde. Ha semplicemente riferito che si è preso del tempo per stare accanto a Sophie, la figlia che è venuta al mondo da poco.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore 6 si farà? Arriva l’ufficialità, il destino della soap

Curiosità sul provino

Il giorno di Natale è stato contattato per fare un provino da casa e subito dopo ha dovuto registrare tre scene. In poco tempo ha dovuto imparare a memoria ogni singola battuta e ha trasformato un piccolo angolo della sua abitazione in una sorta di set. Per calarsi nel migliore dei modi nel ruolo del suo personaggio, si è ispirato a protagonista della serie tv americana Mad Med. Inoltre ha potuto fare affidamento sui preziosi consigli della moglie. Non si sa tanto sul suo conto, ma solo che è americana ed è laureata in Economia e Informatica. Anche il suo personaggio tornerà nella sesta stagione? Probabilmente si, dal momento che sono stati consegnati i copioni per le prossime riprese.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, finale di stagione esplosivo: accade di tutto