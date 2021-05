Elodie si mostra senza filtri e trucco: eccola completamente al naturale

Elodie è una delle cantanti più amate nel mondo della musica italiana. Donna dotata di grande fascino e di un’indiscussa professionalità, spesso si mostra sul web senza trucco. Una delle recenti Instagram stories ripropone questa versione estremamente naturale. Il risultato, come sempre, è impeccabile.

Elodie, una cantante d’eccezione

Elodie ha avuto modo di farsi conoscere dagli italiani partecipando a una del vecchie edizioni del talent show Amici di Maria De Filippi. Si è messa in gioco con il canto e fin dall’inizio ha stregato tutti con la sua voce. Purtroppo non ha ottenuto la vittoria, ma si è rimboccata le maniche impegnandosi anima e corpo nel suo lavoro. In diverse edizioni del Festival di Sanremo si è esibita proponendo brani musicali entusiasmanti mentre nell’ultima è stata co-conduttrice accanto ad Amadeus. Tutti concordano nel dire che sia dotata di una bellezza indescrivibile e di un eleganza fuori dal comune. Del resto ha lavorato anni come modella sfilando su importanti passerelle. Di recente ha anche realizzato un video in cui si cimenta in un ballo molto sensuale. Per la coreografia ha indossato un body nero aderente che aderiva perfettamente alle sue forme. Così facendo ha dimostrato di essere versatile anche nell’ambito della danza. Da qualche ora ha dichiarato di essere felice con una storia. Molti si sono focalizzati su un dettaglio.

Elodie senza filtri e trucco

Di Elodie si ama soprattutto il volersi esporre sui social in versione acqua e sapone. La storia è stata realizzata qualche ora fa e non è passata inosservata ai follower. Si è mostrata senza aver fatto ricorso al make-up e sembra essere lievemente abbronzata. Lo sguardo e il sorriso sbarazzino le danno un tocco di originalità. Come accessori indossa una collana abbinata a un paio orecchini. I capelli sfiorano delicatamente le spalle, si intravede un tatuaggio sul braccio e ha probabilmente un costume dalla fantasia leopardata. Probabilmente la storia è stata fatta mentre era esposta al sole. Fatto sta che tutti hanno elogiato la sua bellezza che non è artefatta. Infatti lei è una delle poche donne del mondo dello spettacolo a non aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Semplicemente piace per la sua naturalezza ed è questa la sua carta vincente.

Commento di Marracash

Elodie è felicemente fidanzata con il cantante Marracash. Galeotto fu il videoclip della canzone Margarita. Da allora sono inseparabili e fanno coppia fissa da due anni. Nonostante siano due personaggi pubblici, tendono a vivere la loro love story lontano dai social. Per vari impegni di lavoro, sono andati a convivere per poter trascorrere del tempo insieme. Qualche mese fa Elodie ha pubblicato una foto in costume con la scritta: “Finalmente a casa” e il fidanzato ha subito lasciato un commento: “Belbroncio”. Anche stavolta si è mostrata senza trucco o filtri.

