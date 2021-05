Nelle Trame dell’episodio di oggi, 26 maggio, possiamo degustare un assaggio di quello che andremo a vedere nell’episodio in onda alle ore 20 e 45: una sfida tutta la femminile tra Lara e Marina.

Cosa vedranno gli appassionati telespettatori di Un Posto al Sole nella puntata che andrà in onda questa sera, 26 maggio, su Rai 3 alle ore 20 e 45? A smuovere le acque delle trame dei prossimi episodi, è il ritorno di Marina che, se da un lato offre nuove energie ai Ferri, dall’altro lato, invece, risveglia le paure di Lara che, invece, si sente messa da parte al punto da architettare un doppio gioco.

Ormai la serie televisiva, made in Campania, è sulla cresta dell’onda fin dalla sua prima messa in onda, avvenuta il 21 ottobre 1996 e, ad oggi, registra ben 25 stagioni di grande successo. La formula di successo di Un Posto al Sole sono proprio le tematiche avvincenti che ruotano intorno agli inquilini di Palazzo Palladini, i quali risultano non essere solo semplici vicini di casa ma condivideranno storie di amori, gelosie, amicizie ed ostilità.

Un Posto al Sole: perché Lara va contro Marina?

Nella puntata di oggi, secondo lo spoiler, vedremo come il personaggio di Marina Giordano torna a Napoli pronta a riprendersi i Cantieri Flegrei. La donna si propone con un modo di fare molto determinato ed aggressivo, al punto che farà guerra all’Abbate e aiuterà i Ferri per riprendere, insieme, le redini dell’attività.

Ovviamente il suo ritorno entusiasma i Ferri mentre crea problemi in particolar modo a Lara. Questo succederà perché la Martinelli non sarà disposta a condividere i suoi spazi con una presenza ingombrante come la Giordano. Per questo Lara inizia ad organizzarsi per un doppio gioco che le possa assicurare sia un posto sicuro nei Flegrei, sia un ruolo importante nel cuore di Roberto.

Sarà un braccio di ferro al femminile tra due donne dalla forte personalità, considerando come la stessa Marina non permetterà a Lara, con tanta facilità, di mettere in atto il suo piano. La Giordano, così come noto al pubblico da casa, è un personaggio dalla tempra di ferro che quando vuole qualcosa difficilmente ha problemi nell’ottenerla. Come andrà a finire la vicenda? Si prospetta, questa, una sfida interessante tra due donne che non hanno nulla da perdere e vedremo l’evolversi della vicenda proprio nelle prossime puntate.

Silvia cerca di salvare il suo matrimonio

Nella prossima puntata, l’attenzione si sposterà anche sulle vicende coniugali di Silvia e Michele. A scombussolare l’equilibrio matrimoniale è stato l’arrivo di un nuovo cliente a Il Vulcano che muove delle avances verso la donna, la quale non è più abituata a ricevere questo tipo di attenzioni.

Silvia è lusingata e apprezza questa sorta di corteggiamento ma, comunque, non è disposta a cedere alle avances e a mettere a repentaglio il suo matrimonio ma piuttosto vuole salvare a tutti i costi la sua storia con Michele, che intanto è ritornato a Napoli con un nuovo spirito, molto più positivo ed energico, così come un tempo.

La coppia riuscirà ad abbattere le distanze che si erano create e a salvaguardare il matrimonio?