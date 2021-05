Sul bancone di Striscia la notizia si sono esibite tantissime ragazze con l’etichetta di veline. Molte hanno ottenuto la popolarità e hanno sfruttato il programma come un trampolino di lancio. Una di loro oggi ha 46 anni e tutti concordano nel dire che è sempre bellissima. Ecco di chi si tratta.

Era la Velina mora di Striscia la Notizia

Striscia la notizia è il programma satirico di canale 5 che dà voce alle ingiustizie e a fatti alquanto strani. Tanti sono stati i conduttori che si sono seduti davanti al bancone: Ficarra e Picone, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti fino ad arrivare a Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Lo stesso discorso vale anche per le veline: Melissa Satta, Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Costanza Caracciolo, Federica Nargi e tante altre ancora. Tutte hanno ottenuto il successo dopo aver lasciato il ruolo di velina e tra queste c’è anche una proveniente dal programma Non è la Rai. Si tratta della bellissima Alessia Merz. Ecco che fine ha fatto.

Alessia Merz, una brillante carriera

Nata a Trento il 24 settembre 1974, Alessia Merz è una showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana. È stata anche una modella e ha prestato il suo volto ha tanti fotoromanzi. Lei è riuscita a farsi notare nel programma Non è la Rai condotto da Ambra Angiolini. Nonostante abbiano partecipato tante giovani, Antonio Ricci ha voluto lei come velina nella stagione 1995-1996 con Cristina Quaranta. In un secondo momento ha voluto provare ad entrare nel mondo della recitazione e infatti ha avuto dei piccoli ruoli in film e fiction televisive. È stata anche invitata come ospite alla trasmissione Quelli che il calcio per poi diventare una presenza fissa. Nel 2000 con Samantha De Grenet, Filippa Lagerback e Marco Balestri ha condotto Candid Angels. Nel 2004 ha partecipato alla seconda edizione de L’isola dei famosi, ma è stata eliminata durante la quarta puntata. Poi si è allontanata dal mondo dello spettacolo. In ambito sentimentale si sa che è stata legata al calciatore Giampiero Maini. Successivamente si è sposata con il calciatore Fabio Bazzani che ha reso padre di Niccolò e Martina. La famiglia vive in provincia di Bologna. Tutti concordano nel dire che gli anni sono passati, ma lei non ne ha risentito assolutamente.

Perché Alessia ha lasciato la tv?

L’ultima volta che è comparsa nel piccolo schermo risale a Vieni da me quando era condotto da Caterina Balivo. Nonostante sia un personaggio pubblico, non compare spesso sui social. Infatti non ha nemmeno un profilo pubblico. A differenze delle sue colleghe, non ha voluto più cavalcare l’onda del successo. In realtà ha deciso di dare un taglio alla sua carriera televisiva per dedicarsi al ruolo di mamma e moglie. Per lei la famiglia viene prima di qualsiasi altra cosa.

