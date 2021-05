Una Vita, anticipazioni giovedì 27 maggio: losco piano ad Acacias

Il nuovo appuntamento di giovedì 27 maggio con la soap spagnola Una Vita regalerà tanti colpi di scena. Per tale ragione, non ci resta che attendere soprattutto quelle che saranno le principali situazioni che avranno come protagonisti José, Margarita e Bellita. I colpi di scena sono dietro l’angolo ed è per questo che i fan attendono con ansia le verità nascoste che finalmente verranno fuori.

La verità è vicina

La soap spagnola Una Vita, continua a regalare grandi emozioni ai fan e ai telespettatori che ormai da oltre sei anni seguono le avventure di Acacias 38 con grande affetto. Finalmente, a grande richiesta, Margarita sarà la protagonista assoluta nella puntata trattata. Bellita, ormai ripresasi, farà di tutto per cercare la sua amica Margarita. Purtroppo, però, le ricerche saranno vane e l’unico che sembrerebbe poter vacillare circa tale segreto e José soprattutto dopo la confessione inaspettata da parte della Carciano. Come ben sappiamo, però, Margarita e Alfonso sono stati coerenti nel voler portare avanti il piano progettato dall’inizio alla fine. I fan ricorderanno anche con grande attenzione la separazione messa in atto tra i due che a questo punto altro non era che una pantomima. I due, però, sono stati accusati anche di un qualcosa di molto forte e cruento. Un qualcosa che ha per protagonista proprio la povera Bellita.

I loschi piani di Margarita e Alfonso

Come i fan di Una Vita sanno benissimo, Alfonso e Margarita sono stati accusati di tentato omicidio ai danni di Bellita. Tale notizia giungerà anche dalla donna ed è per questo che José si sentirà in dovere di raccontare tutto a sua moglie.

Tante cose che ad oggi non aveva avuto il coraggio di dirle soprattutto per le condizioni precarie. Condizioni che come ben sappiamo sono andate a peggiorare sempre di più soprattutto in seguito alle cattiverie e ai meccanismi diabolici messi in atti dalla Carciano. Ora, però, è giunto il momento di scoprire tutte le carte per amore dell’onestà.

Una Vita, Bellita scopre tutto

Nella puntata di giovedì 27 maggio, i telespettatori di Una Vita quindi assisteranno finalmente a tutta la verità relativa a Margarita e Alfonso rivelata da Josè a sua moglie Bellita.

Quest’ultimo le rivelerà anche tutti i danni che la donna ha recato a lei e alla sua famiglia. Ancor di più, però, quando Bellita scoprirà tutto quello che c’è da sapere sulla sua ormai ex amica, sarà davvero sconvolta. Infatti, la Carciano, è stata trattata proprio come una di famiglia e questo tradimento non fa altro che peggiorare sempre di più lo stato psicofisico di Bellita che solo ora inizia a riprendersi dopo il perfido gioco messo in atto dalla coppia diabolica di Acacias 38. I fan, quindi, attendono solo lo sviluppo di tale vicenda anche per scoprire se i due saranno costretti a pagare una giusta pena per i vari misfatti.