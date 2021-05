Uomini e Donne, che fine ha fatto il cavaliere Gero? Eccolo dopo essere scappato dal trono over

Uomini e Donne è indubbiamente uno dei programmi più apprezzati e seguiti del piccolo schermo italiano. Ogni stagione si rivela ricca di emozioni e colpi di scena che coinvolgono milioni di telespettatori.

Durante questa stagione a riservare tante sorprese è stato il trono over, dedicato a uomini e donne – chiamati cavalieri e dame- con più di 40 anni. Come spesso accade i protagonisti dello show diventano delle vere e proprie celebrità conquistando centinaia di miglia di follower sui profili social. Questo destino non è riservato a tutti i partecipanti, infatti alcuni dopo la grande esposizione data dal programma decidono di cambiare vita.

Il percorso a Uomini e Donne

E’ questo il caso del cavaliere Gero Natale, protagonista per poco tempo dello show che ha poi deciso di abbandonare. Nonostante la breve parentesi negli studi di Uomini e Donne, il cavaliere ha fin da subito conquistato l’attenzione del pubblico da casa diventando uno dei volti più apprezzati. Inoltre in poco tempo ha anche conquistato due dame, Lara e Samantha, con le quali Natale ha avuto delle brevi relazioni.

La scelta di Gero

Nonostante il suo percorso all’interno dello show di Maria De Filippi promettesse bene, dopo poco tempo Gero ha deciso di abbandonare Uomini e Donne, per dedicarsi alla propria vita privata e ai propri sogni. A nulla sono serviti i tentativi di trattenerlo da parte della conduttrice e autrice del programma. L’uomo ha infatti dichiarato di voler tornare ad Agrigento sua città natale, dove lavora come bartender.

L’esperienza a Uomini e Donne

In una recente intervista Gero Natale ha dichiarato di voler portare avanti i propri obiettivi. In particolare quello di acquistare un proprio locale sulla costa dove poter esercitare in piena libertà la sua professione. Nonostante sia stata una breve esperienza, Natale ha dichiarato di non rimpiangere nulla della sua partecipazione a Uomini e Donne ringraziando Maria De Filippi e tutta la redazione per la possibilità concessagli. Per i fan più affezionati, malgrado il ritiro dal piccolo schermo, l’uomo continua ad essere molto attivo su Instagram dove conta quasi 30 mila follower, con cui condivide alcuni scatti e momenti della sua giornata.