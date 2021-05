Maria De Filippi suocera amorevole: chi è e cosa fa la (bellissima) fidanzata del figlio Gabriele

Non solo conduttrice, ma anche suocera amorevole: Maria De Filippi sembra essere una donna dalle mille risorse. Appassionata del suo lavoro è anche una madre attenta che non perde di vista il figlio Gabriele, oggi fidanzato con una ragazza che la conduttrice ha approvato a pieni voti.

Per chi è solito seguire Maria De Filippi sul piccolo schermo, viene difficile immaginare come la donna possa essere nella vita privata. Solita mantenere il riserbo su ciò che accade tra le mura domestiche, la conduttrice non si è mai risparmiata nel raccontare il legame con il marito, Maurizio Costanzo, e il figlio Gabriele. E, proprio nei confronti di quest’ultimo, la De Filippi si è sempre dimostrata molto protettiva, almeno fino all’arrivo della fidanzata del giovane, approvata a pieni voti da Maria.

Felice che Gabriele sia legato ad una ragazza in gamba e preparata, la De Filippi ha raccontato alcuni retroscena sull’inizio della convivenza tra i due giovani, senza risparmiare dichiarazioni sulla nuora. Francesca, questo è il nome della fidanzata di Costanzo, pare sia riuscita a conquistare il cuore dell’intera famiglia, ma sul suo conto si sa veramente poco. Riservata e poco avvezza ai flash, infatti, la ragazza ha deciso di mantenere i suoi profili social privati anche dopo l’inizio della relazione con il figlio di Maria De Filippi.

Chi è la nuora di Maria De Filippi?

Francesca Quattrini è la giovane fashion designer che si è legata a Gabriele Costanzo diventando, così, la nuora di Maria De Filippi.

I rapporti tra le due donne, tuttavia, sembrano non essere molto frequenti poiché la conduttrice preferisce non “impicciarsi” nella vita del figlio lasciando che lui e la fidanzata vivano la loro quotidianità.

Francesca, 24 anni, è una fashion stylist e frequenta l’Istituto Europeo di Design e vive a Roma. Lei e Gabriele Costanzo, sin dal momento della loro relazione, hanno preferito mantenere il riserbo sulla loro vita privata.

Di lei non si sa altro se non che conosce ben tre lingue e frequenta – forse in maniera non troppo assidua – la casa di Costanzo e della De Filippi.

Tra le due donne, infatti, vi è un rapporto fatto di rispetto e stima reciproci, ma la madre di Gabriele preferisce lasciare che siano i due giovani a coltivare il loro sentimento senza intromettersi più del dovuto.

Maria De Filippi e i rapporti con la fidanzata del figlio

“L’ho vista una sola volta. Non sono una mamma impicciona, di quelle che appena un figlio si fidanza vogliono conoscere la fidanzata e chiederle: ‘Chi sei e da dove vieni?’ – ha raccontato la De Filippi in una intervista a DiPiù – . Sono molto serena: quella è la vita loro, sono i fatti loro, non devono essere i miei. Mio figlio ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi”.

Una mamma attenta, ma mai troppo invasiva, dunque, la De Filippi che, tuttavia, in passato ha ammesso di essere stata molto presente nella vita del figlio Gabriele.

“Non sono più in apprensione per lui. In passato confesso di aver esagerato. Gli sono stata troppo addosso, gli ho rotto le scatole su tutto – aveva ammesso la conduttrice in una intervista – . Mi sono offesa, me la sono presa, certi suoi comportamenti mi sembravano profonde ingiustizie. Mi stupivo di certe sue reazioni”.

Oggi che Gabriele è legato a Francesca, però, Maria De Filippi ha deciso di rimanere qualche passo indietro e lasciare i due liberi.

“Gabriele convive con una ragazza molto carina – aveva aggiunto – […]Quando mi ha presentato la sua ragazza, l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona. Mi piace”.