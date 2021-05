Era Taylor di Beautiful, oggi l’attrice è distrutta dalla chirurgia estetica

Rimane per tutti i fan di Beautiful la nemica numero uno di Brooke Logan, la sua antitesi, la dottoressa Taylor Hayes. Se la prima infatti ha i capelli biondi, la seconda moglie di Ridge Forrester, ha incantato tutti fin dalla sua prima apparizione in Tv per la sua bellezza particolare, caratterizzata dai lunghi capelli castani e da un paio di occhi azzurri che colpiscono al primo sguardo. Oggi il personaggio è uscito di scena, ma che fine ha fatto l’attrice Hunter Tylo? A 59 anni è irriconoscibile a causa dei continui ritocchini estetici.

Dal 1990 la bellissima Taylor

Non è raro percepire “l’ombra” della chirurgia estetica sui personaggi di soap estremamente lunghe come Beautiful. Gli attori entrano nel cast giovani e di solito vi rimangono per lungo tempo e visto il naturale trascorrere del tempo, è impossibile non notare i visi tirati, apparentemente “immuni” alle rughe, che affliggono invece i comuni mortali.

Hunter Tylo, la dottoressa Taylor Hayes in Beautiful, ha fatto il suo ingresso nella serie nel lontano 1990. All’epoca aveva solo 28 anni ed era bellissima. Il suo personaggio è il secondo grande amore di Ridge Forrester, per questo motivo acerrima nemica di Brooke Logan. La sua presenza è stata fissa e costante per molto tempo fino al 2013, anno in cui, Hunter Tylo, ha deciso di abbandonare la soap, ritornando nei 5 anni dopo, solo in sporadiche apparizioni.

La morte del figlio e la depressione

Il personaggio ha subito molti cambiamenti estetici nel corso degli anni. I bisturi infatti hanno sempre attirato l’attrice, forse fin troppo, visto che oggi il suo viso è completamente cambiato. Ma cosa sappiamo dell’attrice? In realtà Hunter Tylo non ha avuto una vita facile. Nel suo passato infatti ci sono momenti estremamente difficili e una parentesi molto dolorosa.

L’attrice nel 1987 ha sposato il collega Micheal Tylo, dal quale ha mantenuto il cognome. La coppia ebbe tre figli Izabella Gabrielle, Katya Ariel e Michael Tylo Jr .Purtroppo quest’ultimo nel 2007 muore annegato in piscina. Un duro colpo per l’attrice, che l’ha gettata dritta nella depressione, dove vi è rimasta per molto tempo.

Gli eccessivi ritocchini dell’attrice di Beautiful

Dopo la fine del matrimonio con Tylo, l’attrice qualche anno dopo conosce , Corey Cofield. I due si innamorano ma la felicità di Hunter dura ben poco: l’uomo con lei è violento e l’attrice deciderà di lasciarlo e di denunciarlo. Nel 2009 l’interprete di Taylor deve far fronte ad un altro grande dramma: la malattia della figlia, colpita da una rarissima forma di tumore agli occhi. Per permetterle le cure, Hunter vende persino la sua villa.

Sarà per i duri colpi ricevuti dalla vita, che l’attrice ha finito di accanirsi così tanto sul suo aspetto? I troppi ritocchini l’hanno diversificata di molto, rendendola troppo artefatta, con un viso eccessivamente gonfio e visibilmente “plastificato”.