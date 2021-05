Striscia La Notizia, i veri motivi dell’addio di Ficarra e Picone: spunta la verità

Sono stati dietro il bancone di Striscia la Notizia per ben 15 anni e quando hanno annunciato il loro addio, lo scorso dicembre, molti fan sono rimasti senza parole. A distanza di mesi, si scopre finalmente perchè Ficarra e Piccone hanno lasciato il tg satirico di Antonio Ricci.

L’addio di Ficarra e Picone a Striscia la Notizia

Lo scorso dicembre Ficarra e Picone hanno condiviso un post poco chiarificatore sul loro addio a Striscia la Notizia, ma carico di affetto:

“A proposito di Striscia. Ciao a tutti. Il nostro “addio” a Striscia ha avuto un impatto mediatico che non ci aspettavamo. In tantissimi ci avete riempito di affetto, e di questo vi ringraziamo. Sentiamo però l’esigenza di dirvi che sui social e su molti giornali si stanno avanzando una serie di ipotesi per spiegare il motivo della nostra scelta. Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica col Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc. Nulla di tutto questo. Come abbiamo più volte ribadito, abbiamo solo voglia di rimescolare le carte. Tutto qua. Non scomodiamo quindi altre supposizioni. Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo tanti sogni e speriamo di realizzarli presto. Vi abbracciamo con affetto e ci vediamo in giro.”

Molte parole ma nessuna motivazione. Cosa li ha spinti a fare una decisione così drastica? Da allora le supposizioni sui motivi della chiusura con il tg satirico di Canale 5, da parte dei due attori, si sono semplicemente sprecate:

“Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci stata se non qualche tensione, una non più colmabile differenza di vedute con la rete. Secondo delle voci, i comici non si sarebbero più sentiti a loro agio all’interno di un’offerta che spesso vira verso il trash. A riprova, la loro reticenza nel lanciare gli appuntamenti che seguivano il tg satirico” riportava per esempio il Corriere della Sera.

Ecco perchè

Hanno intrapreso il cammino dentro Striscia la Notizia il 25 aprile 2005 e da allora Ficarra e Picone hanno portato avanti con successo e professionalità la conduzione dello storico programma di Canale 5. Il pubblico li ha amati fin dalla prima puntata e il loro saluto il 5 dicembre 2020, è stato sofferto e inaspettato.

Finalmente il duo comico ha rivelato il perchè dell’addio e riguarda un nuovo progetto lavorativo: “Adesso è ufficiale: prossimamente saremo su NETFLIX con la nostra prima serie. Intanto ripassiamo il copione” hanno scritto sul loro profilo Facebook.

Come fa sapere l’Ansa, Ficarra e Picone saranno impegnati in una serie originale di Netflix, “Incastrati”, scritta proprio dagli stessi artisti, i quali oltre ad essersene i protagonisti , si occuperanno anche della regia. La serie, di genere comedy, è prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited ed è interamente girata in Sicilia. Uscirà l’anno prossimo su Netflix in ben 190 Paesi.

La trama si basa su una vicenda criminosa che avrà un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la malavita. Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, ci sono Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).