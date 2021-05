“Sono stato tradito”, Gigi D’Alessio, la confessione del cantante gela i fan

Riflettori ancora puntati sulla storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: dov’è la verità?

Ci sono storie che anche a distanza di anni continuano a suscitare curiosità e interesse, come quella tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Una storia iniziata, o meglio, resa nota nell’ormai lontano 2006 quando lui aveva 39 anni e lei 19. La loro relazione, inizialmente al centro di forti critiche, ha poi conquistato i cuori del pubblico ed è durata per più di 10 anni.

Il primo incontro tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Come raccontato dalla stessa Anna Tatangelo, il loro primo incontro è avvenuto grazie alla musica: “L’ho conosciuto a un concerto, subito dopo Sanremo 2002. Mio padre mi scortava ovunque e se incontravamo un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna. Così è successo anche con Gigi che poi mi ha detto: tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare”.

La scintilla in Australia

Poco tempo dopo, nel maggio dello stesso anno, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno pubblicato il loro primo duetto, Un nuovo bacio, che riscosso un notevole successo. Ma la vera scintilla è scattata con la tournée in Australia. “Ho iniziato a vederlo con occhi diversi”, ha detto la cantante, “Facevamo delle lunghe chiacchierate… e abbiamo scoperto che l’antipatia nascondeva una simpatia”.

La rottura definitiva

La loro relazione è stata ufficializzata nel 2006 e quattro anni dopo, il 31 marzo 2010, i due artisti hanno avuto il loro primo ed unico figlio, Andrea. Ma purtroppo, dopo un periodo di crisi apparentemente superato, Anna Tatangelo ha annunciato la separazione definitiva da Gigi D’Alessio con un post su Instagram: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’ . Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Le parole di Gigi D’Alessio

I reali motivi della rottura non sono mai stati resi noti dalla coppia. Tuttavia, i fan hanno raccolto alcuni indizi, come la dichiarazione di Gigi D’Alessio: “Sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scoperto la verità. Per fortuna ho tanti amici che mi fanno dimenticare queste cose“. Che il tradimento riguardasse proprio l’ex compagna non è mai stato confermato, ma anche la cantante ha parlato di sbagli.

Le dichiarazioni di Anna Tatangelo

Nell’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Anna Tatangelo ha spiegato: “Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera e sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”. Entrambi i cantanti sono decisi a mantenere il silenzio sulle reali motivazioni della fine della loro storia, ma sicuramente i fan non smetteranno di sperare in un futuro ricongiungimento.