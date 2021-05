Un Posto al Sole, ritorna una delle attrici più amate: fan in estasi

Nel corso di più di 20 anni dalla prima messa in onda Un Posto al Sole, ha conquistato milioni di telespettatori che non hanno potuto fare a meno di affezionarsi ai protagonisti della soap opera.

Un Posto al Sole è la soap opera più longeva della televisione italiana con 25 stagioni e più di 5000 puntate. Grazie ai misteri raccontati e agli intrecci amorosi ha conquistato fan in tutta la penisola portando a casa risultati straordinari.

Il cast di Un Posto al Sole

Nel corso delle varie stagioni il cast di Un Posto al Sole è stato spesso sottoposto a cambiamenti, sostituendo alcuni personaggi e introducendone di nuovi, rendendo le trame molto dinamiche. In passato è anche capitato che alcuni attori tornassero a far parte della soap dopo averla lasciata. E’ questo il caso di un nuovo personaggio che arriverà presto sugli schermi dei telespettatori.

Il grande ritorno

In particolare si tratta di Marina Addezio Giordano, un personaggio complesso e spigoloso che in più occasioni ha dimostrato di essere profondamente perfido e privo di qualsiasi scrupolo. Il ruolo di Marina è interpretato da Nina Soldano che nonostante vesta i panni di un’antagonista è un volto storico di Un Posto al Sole a cui nel bene o nel male il pubblico è legato.

Le parole di Nina Soldano

Il ritorno su piccolo schermo di Nina Soldano, è stato annunciato dalla stessa attrice sul proprio profilo Instagram in cui ha condiviso con i suoi fan uno scatto accompagnato da una descrizione: “So che il ritorno di Marina per alcuni non sarà entusiasmante quanto la sua partenza.. ma è arrivato il momento di prenderla per mano e accompagnarla in nuove avventure.” Poi l’attrice ha aggiunto: “Questo momento lo voglio festeggiare con tutti voi che in questi mesi avete aspettato parzialmente e sostenuto il ritorno di Marina..”. I follower di Nina non hanno potuto fare a meno di festeggiare questo importante annuncio complimentandosi con parole d’affetto nei commenti del post.