Grande Fratello, ricordate Marinella ex di Luca Argentero? Oggi irriconoscibile, cosa fa

Tra i protagonisti della terza edizione del Grande Fratello c’era Marinella Bargilli, l’unica donna che fu in grado di conquistare il cuore dell’allora sconosciuto Luca Argentero: ecco com’è diventata oggi.

Marinella Bargilli fece il suo ingresso nella casa del Grande Fratello nel corso della terza edizione, la stessa che vide protagonista Luca Argentero. Ai tempi hostess congressuale e organizzatrice di eventi, la donna attirò immediatamente l’attenzione del pubblico e dei coinquilini, in particolar modo dell’ancora sconosciuto Argentero. Tra i due scattò immediatamente il feeling e per lungo tempo furono protagonisti del gossip a Cinecittà.

Poco dopo la fine del Grande Fratello 3, le strade di Argentero e della Bargilli si sono divise: se di lui, però, non si sono perse le tracce, diverso è stato per Marinella. Luca ha continuato ad essere sulla cresta dell’onda, complice anche il fatto di essere diventato attore di cinema e di serie tv. Per lei, invece, si è aperta la carriera a teatro e sin da subito è stata riconosciuta la sua immensa bravura come attrice.

Marinella Bargilli oggi: cosa fa e com’è

Oggi 50enne, Marinella Bargilli ha mantenuto l’aspetto sbarazzino e sorridente dei tempi del Grande Fratello 3.

Elegante e sensuale, la ex hostess congressuale ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come conduttrice.

Solo quando ha incontrato il teatro, però, Marinella ha compreso quale fosse fin da subito la sua passione.

Con anni di gavetta e duro lavoro, si è affermata come apprezzata attrice tanto da ricevere la candidatura come migliore attrice emergente ai Premi olimpici, gli Oscar del teatro.

La passione per questo mondo, però, risale anche ai tempi del Grande Fratello: prima del reality show, infatti, la Bargilli è stata direttrice del teatro “Della Bugia” di Roma.

Attrice oggi, ma anche aiuto regista e direttrice artistica, Marinella Bargilli è molto diversa dai tempi in cui conquistò il cuore di Luca Argentero.

Marinella Bargilli, la storia con Argentero e il successo come attrice

Entrata a far parte del Grande Fratello per pura casualità, pur non essendo un amante della televisione, Marinella Bargilli varcò la porta rossa di Cinecittà quando aveva solo 22 anni.

“La storia con Luca Argentero è stata molto carina e ha distolto un po’ l’attenzione dalla reclusione”, aveva raccontato lei in una intervista per Sologossip, svelando inoltre i motivi che la portarono a dire immediatamente addio all’ex coinquilino.

“Io sono uscita dalla casa il primo maggio e ho detto subito ‘vi prego, portatemi a teatro!’ – ha confidato Marinella – . Il 24 maggio sono stata a teatro e ho incontrato l’uomo che poi è diventato mio marito (Geppy Gleijeses ndr)”.

“Con Luca ci siamo anche visti all’inizio, ma la storia era nata lì ed è finita lì – ha precisato – . L’ho rivisto dopo qualche mese ma poi non l’ho mai più incontrato, anche perché i nostri ambienti lavorativi sono completamente diversi”.

Ad oggi, Marinella Bargilli è un’apprezzata attrice di teatro, il suo vero grande amore. “Quando sono in teatro sono felice, è la cosa che mi piace di più fare dal punto di vista lavorativo, poi vedremo”, ha fatto sapere lei.