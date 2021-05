Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 27 maggio: Isabella Ricci e Andrea, nuova storia d’amore?

Oggi 27 maggio, l’appuntamento con Uomini e Donne è imperdibile. Si tratta infatti della penultima puntata di stagione e ai fan, non resta altro che gustarsela fino all’ultimo minuto. Ecco cosa potrebbe accadere nello studio più sentimentale di Canale 5.

Isabella Ricci cosa avrà deciso su Andrea?

Ormai ci siamo: Uomini e Donne sta arrivando alla finale di stagione. Oggi 27 maggio è la penultima puntata e c’è molta attesa per quello che potrebbe accadere ai protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Chi siederà al centro dello studio? Certezze non ce ne sono, perchè non abbiamo le anticipazioni ufficiali, ma viste le dinamiche susseguitesi negli ultimi giorni, non è difficile immaginare cosa potrebbe accadere.

Tanto per cominciare, rimane ancora alta l’attenzione sulle dame più influenti del Trono Over, la storica Gemma Galgani e la new entry e affascinante Isabella Ricci. Tra le due, ormai i telespettatori lo sanno bene, non scorre buon sangue. Le signore infatti hanno già avuto una discussione e con l’occasione Isabella ha raccontato un pò di sé, svelando qualcosa in più sul suo passato. La puntata di oggi potrebbe incominciare proprio da lei.

Isabella Ricci ha iniziato una conoscenza con Andrea, un uomo simpatico con cui si trova molto bene anche se la dama ha ammesso di avere qualche dubbio sulla sua attività lavorativa. La Ricci, che è prossima alla pensione, è alla ricerca di un compagno con una posizione lavorativa simile alla sua, in modo da non avere interferenze di orari o di giorni. Per conoscersi bene del resto, è utile trascorrere del tempo insieme. Peccato che Andrea è ancora lontano dalla pensione e per per molti anni, sarà impegnato con il lavoro. E’ questo il dettaglio che lascia tutti con il fiato sospeso. Isabella Ricci nella puntata di oggi 27 maggio, svelerà la sua decisione definitiva? Chiuderà con Andrea? Staremo a vedere.

Elisabetta Simone, Luca Cenerelli e Marco: come andrà a finire

Nella penultima puntata di stagione non può sicuramente mancare un ulteriore approfondimento sulla situazione di Elisabetta Simone. La dama infatti sta conoscendo Marco, per dimenticare Luca Cenerelli. Quest’ultimo ha preferito chiudere la loro conoscenza, lasciando Elisabetta con il cuore spezzato. L’imprenditore milanese tuttavia, continua a conoscere nuove signore. Oggi si scoprirà qualcosa in più sulla faccenda?

Ad un passo dalla finale di stagione, non si può escludere la presenza di qualche coppia storica della trasmissione. Non è raro che Maria De Filippi, richiami a sè vecchi protagonisti dello show che vivono ancora felicemente la loro storia d’amore. Molti si sono sposati e hanno avuto dei figli. Possiamo dire che alla fine, Uomini e Donne è un’agenzia matrimoniale a tutti gli effetti. Chissà chi ci sarà.. Basta guardare la puntata di oggi per scoprirlo