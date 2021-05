Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 27 maggio: Vittorio e Marta, ennesimo colpo di scena

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda giovedì 27 maggio su Rai 1 alle ore 15:55 circa. Come ben sappiamo, i fan attendono con ansia le ultime puntate di questa stagione ricca di successi. Ancora una volta, tra i protagonisti assoluti ritroviamo sicuramente i coniugi Vittorio Conti e Marta Guarnieri. Cerchiamo di entrare nel dettaglio non solo della loro vicenda sentimentale ma anche di quella degli altri protagonisti.

Prima di partire per un lungo viaggio

Come ben sappiamo Vittorio Conti e Marta Guarnieri sono tra i personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore. I fan sanno benissimo che fra i due ormai ci sia aria di addio. Ora come ora, però, è accaduto qualcosa del tutto inaspettato. Infatti, Vittorio e Marta hanno deciso di passare la notte insieme nonostante il giorno seguente la figlia di Umberto sarà pronta per partire in direzione New York in quanto Alan Sterling la attende per un progetto davvero importante. Ultimi gesti di affetto tra i due coniugi prima di quello che dovrebbe essere un addio e sicuramente lascerà uno spiraglio aperto per il futuro.

Niente colpo di testa

Nel nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, però, non ci sarà più lo spazio per Vittorio Conti e Marta Guarnieri. Infatti, come ben sappiamo, ci sarà anche spazio e modo per altri protagonisti di arrivare al fulcro della situazione. Stiamo parlando di Rocco Amato e Maria Puglisi. Il ragazzo, scoperte le reale volontà del padre della sua fidanzata dopo le nozze, inizialmente pensava ad una fuitina ovvero scappare per spostarsi di nascosto.

Accantonata quest’ipotesi, però, il ragazzo preferisce seguire la strada più seria e quindi provare a parlare con il suocero e cercare di trovare una mediazione onde evitare di essere costretti realmente a tornare in Sicilia. Riusciranno i due ragazzi a trovare una mediazione con il signor Puglisi? Molto presto scopriremo il da farsi.

Il Paradiso delle Signore, la resa dei conti

I fan de Il Paradiso delle Signore sono sicuri che in realtà negli ultimi appuntamenti stagionali ci saranno altri colpi di scena.

Infatti, è giusto dire che Ludovica e Marcello riusciranno a scoprire il piano diabolico che aveva messo su la perfida Fiorenza ai danni della vicepresidentessa del circolo. Come se non bastasse, però, Cosimo è sempre più convinto di voler partire in direzione Parigi. Al suo fianco, però, vorrebbe sia sua moglie Gabriella sia sua madre Delfina. Per tale ragione inizia a parlarne con quest’ultima dell’ipotetico trasferimento. La moglie, invece, non ha mai nascosto il suo disappunto circa tale ipotetico trasferimento. Dover cambiare luogo di vita e di lavoro per abbracciare la nuova realtà di Defois sembrerebbe non aver colpito la donna più di tanto. Sarà questa la decisione finale? Non ci resta che attendere le ultime puntate della soap.