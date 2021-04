Agitazione in studio a Mattino 5, Federica Panicucci: “accade anche questo in diretta”

Un piccolo imprevisto blocca la diretta di Mattino 5 ma Federica Panicucci interviene subito per calmare le acque.

Il bello della diretta, si sa, è che ci sono cose che possono sfuggire al controllo della regia. Questa volta è toccato a Mattino 5, lo storico programma mattutino di informazione e intrattenimento in onda su Canale 5. La conduttrice, Federica Panicucci, si è trovata a gestire un piccolo inconveniente che ha creato agitazione in studio ma che, fortunatamente, non ha compromesso lo svolgimento della trasmissione.

L’episodio al centro della discussione

Nel corso della seconda parte di Mattino 5, quella dedicata agli argomenti più caldi, l’attenzione del programma si è spostata sul funerale del principe Filippo e soprattutto sul rapporto tra Harry e William. Secondo il protocollo, i due non sarebbero dovuti stare uno accanto all’altro nel corteo funebre, composto da sole 9 persone, al seguito del feretro di Filippo. Tuttavia, al termine della cerimonia i due fratelli hanno avuto un contatto inaspettato: hanno passeggiato fianco a fianco e si sono scambiati alcune parole, facendo presagire un segnale di riavvicinamento.

L’incontro tra William e Harry

Accompagnati dalla moglie di William, Kate, i due fratelli hanno percorso a ritroso i passi che li avevano condotti all’andata verso la Cappella. Si è trattato di una chiacchierata informale ma particolarmente significativa, dal momento che William e Harry non si erano ancora incontrati faccia a faccia prima del funerale.

Il retroscena svelato dal Daily Mail

A questo si aggiunge un altro particolare svelato dal Daily Mail. In base all’organizzazione prevista per il funerale, i familiari della regina, al termine della cerimonia, sarebbero dovuti salire sulle stesse auto ufficiali con cui erano arrivati alla St George Chapel. In realtà, c’è stato qualcuno della royal family che ha suggerito di fare due passi, creando in questo modo la circostanza ideale per un avvicinamento tra i due fratelli. L’accaduto ha spinto la conduttrice Federica Panicucci ad approfondire la questione con una giornalista in collegamento diretto.

Cosa è successo

Nell’esatto momento in cui ha avviato il collegamento, però, si è verificato un imprevisto: un uomo è passato alle spalle della giornalista, creando un certo imbarazzo. Federica Panicucci è intervenuta immediatamente per rassicurare l’inviata e placare le acque in studio: “No, non ti preoccupare Cristina. È passata una persona dietro di te, ecco perché c’è agitazione in studio. Vai avanti tranquilla, accade anche questo in diretta”.

Chi era “l’infiltrato”

L’uomo passato alle spalle della giornalista non era altro che Pino, un tecnico del programma, come spiegato successivamente dalla Panicucci. Superato questo piccolo imprevisto, comunque, la conduttrice di Mattino 5 è tornata sull’argomento William-Harry. Non è ancora ben chiaro cosa si siano detti i due, ma pare che un primo chiarimento ci sia stato. Secondo le voci, infatti, Harry ha addirittura deciso di fermarsi più del previsto nel Regno Unito. Che il funerale di Filippo sia stata l’occasione giusta per far riavvicinare tutti i membri della famiglia? Chissà, è ancora presto per dirlo. Eppure, il modo in cui si sono svolti gli eventi fa presagire una riappacificazione.