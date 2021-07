Tra le protagoniste assolute di Uomini e Donne è giusto parlare della dama di Cassino Roberta Di Padua. Quest’ultima, osannata ed amata anche per il suo stile e per il suo modo di essere, è sicuramente tra le donne più apprezzate dai telespettatori. Il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi ha avuto tanti alti e bassi soprattutto per relazioni che poi non hanno avuto un lieto fine.

Il percorso di Roberta a UeD

Roberta Di Padua ha sicuramente fatto molto parlare di sé nel suo percorso a Uomini e Donne che sembrerebbe ritornare nel prossimo settembre. La dama di Cassino, infatti, negli ultimi anni avrebbe frequentato a più riprese Riccardo Guarnieri. Memorabile è la scena del famoso schiaffo di alcuni anni fa per comportamenti discutibili del cavaliere pugliese che non erano stati graditi dalla donna. Nell’ultimo periodo i due hanno riprovato a frequentarsi, ma con scarsi risultati. A detta di Riccardo, però, l’intromissione del cavaliere partenopeo Armando Incarnato non avrebbe fatto altro che ostacolare ancor di più il loro rapporto e la loro relazione nascente. Roberta, dal canto suo, non ha mai nascosto che la passione non era più come quella di una volta e che quindi ormai era inutile perseverare in questa relazione che si preannunciava naufragata. C’è da dire che negli ultimi periodi anche Ida Platano aveva fatto ritorno nel programma di Maria de Filippi e questo non aveva fatto altro che innescare sempre di più un meccanismo di gelosia fra le varie parti componenti dello show di canale 5.

“Non so che effetto potrebbe farmi lo studio”

Roberta è una delle donne più amate del programma pomeridiano e anche una delle più seguite sui social network. Tantissimi utenti social si stanno chiedendo se tornerà nello studio a settembre. Ecco le sue parole in merito alla faccenda: “Non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo…Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio. Ci sono momenti di nostalgia, ma anche attimi in cui la mente è svagata”. Pare che sia intenzionata a rimettersi in gioco, dunque i fan sono molto contenti della notizia. Per averne la certezza non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.

Chi rivedremo nello studio?

Oltre Roberta a settembre rivedremo Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due continueranno sicuramente a divertire il pubblico con i loro continui battibecchi. Per quanto riguarda Riccardo e Ida, entrambi sono stati visti in dolce compagnia. Nulla di certo, però potrebbero non rimettersi in gioco se tutto andrà a gonfie vele con i rispettivi frequentatori attuali. Non si sa ancora se tornerà Armando, anche lui molto seguito su Instagram.

