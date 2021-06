La ex dama Roberta Di Padua, dopo aver concluso il programma di Uomini e Donne, ammette ai suoi followers di avere paura. Cosa sta succedendo?

Sicuramente nello studio di Maria De Filippi, tra le varie dame del Trono Over, una delle protagoniste è stata la trentottenne Roberta Di Padua che ha avuto una relazione con il cavaliere Riccardo Guarnieri. La loro storia d’amore, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, è finita in modo brusco.

Che fine hanno fatto i due? Guarnieri durante la scorsa stagione del programma, aveva lasciato la trasmissione convinto del suo amore per un’altra dama, Ida Platano. Usciti dallo studio di Cinecittà, però, la loro relazione non ha avuto seguito e, dopo qualche settimana, si sono detti addio. Così Riccardo è tornato dalla De Filippi, pronto per la conoscenza di una nuova donna.

In quell’occasione si è riaccesa la fiamma con la dama Roberta Di Padua, con cui già c’era stata una frequentazione ma, dopo poco, la donna ha annunciato la fine definitiva della relazione. Da quel momento in poi, Riccardo si è trinceato nel silenzio assoluto, anche social.

Perché Roberta Di Padua ha paura?

E’ grintosa e determinata Roberta Di Padua ma la situazione che sta vivendo non è molto serena. Dopo l’ultima puntata andata in onda a Uomini e Donne dove, il Guarnieri ha dichiarato di un ‘accordo’ con la ex dama, il web si è rivolto contro la Di Padua.

Non solo critiche ma veri e propri attacchi gratuiti e ingiustificati che hanno portato la bellissima ex dama a prendere provvedimenti legali contro coloro che l’hanno offesa pubblicamente.

Roberta, con i suoi followers, si è aperta in tutta sincerità ed ha ammesso di avere paura: “Da donna e madre sono preoccupata perché non so la sua rabbia e ostilità dove potrà arrivare” facendo riferimento ad un uomo che diffonde delle notizie false sul suo conto, stanca di avere critiche quotidiane.

Uomini e Donne: cosa fa Roberta Di Padua dopo il Trono Over?

Sono giorni di vacanza in Sardegna per la ex dama di Uomini e Donne, tornata single dopo aver definitivamente concluso il suo ‘ritorno di fiamma’ con il suo ex compagno Riccardo Guarnieri.

A documentarlo è la stessa Roberta Di Padua attraverso le Stories di Instagram che informa i suoi followers della sua vacanza in Sardegna insieme ad alcuni amici. La ex dama si riprende mentre è alle prese con i fornelli, poi riprende la tavolata allestita sotto il porticato davanti a una vista mozzafiato.

Ad incuriosire il pubblico, però, è la presenza di un suo ‘ex’ tra i commensali, infatti ci sono sia Valentina Autiero, sua ex collega di Uomini e Donne, nonché sua amica, che Giuseppe D’Aguanno, ex compagno di Roberta con il quale, ha avuto anche un figlio, il piccolo Alex.

A chi ha subito ipotizzato un possibile ritorno con l’ex, ogni dubbio viene sciolto: Roberta Di Padua e Giuseppe sono solo grandi amici e trascorrono del tempo insieme anche per il bene del loro figlio.