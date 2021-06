“Stanno insieme” Uomini e Donne, il colpo di scena che cambia tutto: beccati così dopo il trono over

Novità per due protagonisti del trono Over che hanno fatto molto discutere negli ultimi tempi: ecco cosa è successo ad Elisabetta e Luca dopo la fine delle registrazioni di Uomini e Donne.

Li avevamo lasciati così, con un grande punto interrogativo: da una parte Luca Cenerelli, dall’altra Elisabetta Simone, due dei protagonisti di questa stagione del trono Over di Uomini e Donne.

Nelle ultime registrazioni c’era stato un brusco allontanamento tra i due: Elisabetta si era lasciata andare ad un lungo sfogo e aveva poi deciso di rivolgere le sue attenzioni altrove.

Uomini e Donne: la storia di Luca ed Elisabetta

La dama aveva cominciato ad uscire con un altro cavaliere, Marco, e tra i due era scattato il bacio, che aveva causato la scenata di gelosia di Luca, evidentemente pentito di aver perso la donna. Ma facciamo un passo indietro e ricordiamo perché Elisabetta e Luca si erano detti addio: dopo un intenso legame sfociato in diversi momenti di passione, il cavaliere è sparito non ritenendo necessario dare spiegazioni del suo comportamento alla dama che stava frequentando.

Elisabetta si era così sfogata tra le pagine del magazine di Uomini e Donne: “Sono molto delusa per tutto quello che è accaduto. Non mi aspettavo che Luca si comportasse così: la nostra è stata una relazione a tutti gli effetti, nonostante ciò che dichiara lui. […] Mi sono sentita non rispettata, trattata come una persona di poco valore”. Una delusione palpabile che si era tramutata nella chiusura: la dama aveva chiaramente detto di non voler più avere a che fare con lui.

Ebbene, le ultime notizie sconfessano tutto. Pare che giocare a farsi rincorrere abbia dato i suoi frutti: Elisabetta ha deciso di chiudere la relazione dichiarandosi stanca di vivere una situazione a metà e da parte sua Luca ha preso la situazione in mano, rimescolando le carte in tavola. Negli ultimi giorni, lontano dalle luci dei riflettori, i due sono stati avvistati insieme in centro a Milano e sono apparsi molto complici. C’è chi è pronto a scommettere sul ritorno di fiamma, ma tutto è rimandato a settembre, quando i due rientreranno in studio.

Elisabetta e Luca insieme dopo il trono over: che cosa sta succedendo tra i due?

Si presenteranno da coppia al cospetto di Maria De Filippi? Chi li ha visti insieme dichiara di essersi trovato di fronte ad una coppia molto affiata e legata da una reciproca attrazione molto forte, ma basterà a superare l’estate? A giudicare da quanto visto in trasmissione a chiarirsi le idee dovrebbe essere il Cenerelli, che era rimasto freddo e distaccato mentre Elisabetta continuava a sviluppare per lui un sentimento davvero importante.

Proprio nel momento in cui la donna ha deciso di lasciarlo andare e di non farsi più male, Luca è tornato sui suoi passi e, a quanto pare, ha sentito di non voler perdere la dama. Si attendono sviluppi per questa coppia nata nel dating show che ha fatto innamorare tante donne e uomini e che ha visto anche tante coppie scoppiare tra diverbi e scintille, come accaduto con Roberta e Riccardo. Appuntamento a settembre, dunque, per scoprire i retroscena della relazione tra Elisabetta e Luca.