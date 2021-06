Uomini e Donne spunta il passato di Isabella: modella a Parigi, com’era da giovane

La rivelazione di questa stagione di Uomini e Donne, appena conclusa, è sicuramente Isabella Ricci. La dama del Trono Over fin dal primo giorno del suo ingresso nello studio, ha attirato l’attenzione per la sua eleganza e placidità. Ma com’era qualche anno fa?

Una donna che conquista

Il portamento e il fisico statuario di Isabella Ricci, il suo stile e il suo modo di presentarsi, hanno suscitato non poco interesse tra il pubblico a casa e tra i cavalieri presenti in studio. La sua capacità comunicativa ha in breve tempo affievolito tutta l’attenzione su Gemma Galgani, altra dama Over, storica del dating show di Maria De Filippi.

Tra Gemme e Isabella, c’è soprattutto una differenza di età. La Ricci infatti ha 62 anni( circa 10 anni in meno della dama torinese), è originaria di Roma, ma vive a Ravenna. La dama dalla chioma argentata è una donna di cultura, laureata in Filosofia alla Sapienza di Roma e specializzata in Archivistica e Bibliotecaria. Il suo bagaglio conoscitivo senza dubbio ha influito molto sul suo modo di porsi: mai aggressivo e impulsivo, ma piuttosto pacato e riflessivo.

Isabella Ricci da giovane

Ad alimentare la curiosità nei confronti di Isabella Ricci sono le notizie che stanno circolando riguardo al suo passato. Isabella di Uomini e Donne infatti prima di laurearsi ha fatto un altro lavoro ed è un lavoro che, visto il suo fisico longilineo, è alta 1,83 m, le sarà senz’altro calzato a pennello. La dama ha rivelato che da giovanissima, quando ancora era minorenne, ha fatto la modella a Parigi.

Tina Cipollari ha anche affermato che la donna è apparsa in molte riviste di moda. Purtroppo non ci sono foto che ci mostrano Isabella a quei tempi ma ce ne sono altre che la immortalano con qualche anno in meno di oggi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa che Isabella Ricci si è sposata due volte Il primo Si, l’ha pronunciato a 24 anni a Porto Venere. Il secondo matrimonio invece è arrivato al capolinea ben 15 anni fa. Entrambi i rapporti sono stati molto importanti e con una lunga durata. Nonostante i legami profondi, Isabella non ha mai avuto figli.

La dama è arrivata a Uomini e Donne per trovare la sua anima gemella e possiamo dire che non è facilissimo fare breccia nel suo cuore. Isabella è amata da tutti, è una donna determinata con i piedi ben saldati a terra. Non è un caso che si trovi in netto contrasto con Gemma, la quale pare sia l’unica che non ce l’abbia a genio.