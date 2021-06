Carlo Cracco innamorato pazzo di Rosa: chi è e cosa fa la bellissima moglie

Considerato uno degli chef e dei personaggi televisivi più gettonati degli ultimi anni, Carlo Cracco ama mantenere il riserbo sulla sua vita privata: ecco chi è la moglie Rosa, una delle donne più invidiate di sempre.

Ha debuttato come giudice di Masterchef Italia nel 2011 e, da quel momento, il nome di Carlo Cracco è diventato noto anche tra i meno appassionati di cucina. Severo e in grado di intimidire i concorrenti del cooking show, il gastronomo ha iniziato a dividersi tra piccolo schermo e ristoranti di cui è proprietario. E, proprio nel corso di uno dei tanti eventi a cui è stato invitato per esprimere al meglio la sua arte, Cracco ha conosciuto la sua seconda moglie: Rosa.

Quando aveva solo 29 anni, infatti, Carlo Cracco è convolato a nozze con la sua prima compagna, ma il matrimonio è durato molto poco. “Mi sono accorto che con mia moglie viaggiavamo su binari incompatibili, a parte le figlie non condividevamo nulla, men che meno il lavoro che per me è sempre stato prima di tutto una passione”, ha confessato lui in una intervista per Vanity Fair. Poi c’è stato l’incontro con Rosa Fanti, sua attuale moglie: un vero e proprio colpo di fulmine per Cracco, innamoratissimo della compagna.

Carlo Cracco e l’amore per Rosa Fanti

L’incontro tra Carlo Cracco e Rosa Fanti è avvenuto in maniera casuale, nel corso di un evento di cucina a cui lui era stato invitato.

“Ci siamo guardati e capiti in tre secondi – ha raccontato lo chef – . Non mi è mai capitato con nessun’altra donna: è stato come una scossa di terremoto”.

Lui chef, lei organizzatrice di eventi più giovane di 17 anni. Tra loro è stato amore a prima vista e, dopo dieci anni di unione, hanno deciso di convolare a nozze e di mettere su famiglia.

Nel 2018, infatti, Cracco e la Fanti si sono giurati amore eterno e, ad oggi, sono genitori di Pietro e Cesare.

“Rosa non è una morbida, al contrario è decisa, ti fa correre. La mia donna ideale: è concreta, ti dà sicurezza, ma ti accompagna anche quando voli, anzi ti spinge a volare ancora più in alto”, ha rivelato Carlo, innamoratissimo della sua seconda moglie.

Chi è Rosa Fanti, moglie di Carlo Cracco?

Rosa Fanti, romagnola, laureata in Scienze della comunicazione, si occupa di pubbliche relazioni e, proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto l’uomo della sua vita e padre dei suoi due figli.

Classe 1983, la moglie di Cracco ha dovuto fare i conti con la grande differenza di età e con i precedenti sentimentali del marito prima di cedere alla sua corte.

“Il mio concetto di famiglia ‘tradizionale’ sarebbe già dovuto andare a incrinarsi quando ho conosciuto Carlo, perché lui aveva già alle spalle un matrimonio, era separato, aveva già due figlie (Sveva e Irene) – ha raccontato Rosa a Vanity Fair – . Per me era una situazione totalmente diversa da quella a cui ero stata abituata”.

“Ma ho capito subito che con l’amore e con i sentimenti positivi si può mettere insieme tutto, anche due famiglie, e crearne una nuova, una famiglia cosiddetta allargata”, ha aggiunto la Fanti, che oggi è il braccio destro di Cracco nella gestione dei suoi ristoranti.