Uomini e Donne, che fine ha fatto la tronista Anna Munafò? Nuova vita dopo la storia con Tomaso Trussardi

Anna Munafò è stata una delle ex troniste di Uomini e Donne e, prima della sua partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi, fece innamorare Tomaso Trussardi. Ma oggi che fine ha fatto?

Seconda classificata a Miss Italia nel 2005 e tronista di Uomini e Donne nel corso della stagione 2013-2014, Anna Munafò è stata una delle protagoniste del dating show di Canale 5 più amate. Classe 1986 e originaria di Messina, la giovane modella ha lavorato per un breve periodo nel mondo dello spettacolo prima di allontanarsi dalla scene e diventare mamma.

Ai tempi della sua partecipazione al concorso di bellezza che si teneva a Salsomaggiore, la Munafò attirò l’attenzione di uno dei rampolli più ambiti dalle single italiane dei tempi: Tomaso Trussardi. Come rivelato da Anna in una lettera scritta per il settimanale DiPiù Tv, infatti, l’attuale marito di Michelle Hunziker la contattò con una scusa, salvo poi farsi avanti e dichiararle tutto il suo interesse. I rapporti tra loro, però, pare non siano fini nel migliore dei modi.

Anna Munafò e le accuse a Tomaso Trussardi

Attraverso le pagine del settimanale di cronaca rosa, Anna Munafò decise di raccontare la sua verità sulla conoscenza e frequentazione con Tomaso Trussardi.

“Il mio futuro marito non merita che la sua futura moglie gli nasconda le sofferenze che ha vissuto nel passato. Voglio liberarmi di un peso che mi porto addosso dal momento in cui ci siamo conosciuti”, ha iniziato a raccontare la ex Miss, svelando le modalità con cui Trussardi decise di conoscerla.

“Tutto ebbe inizio nel 2005, quando partecipai a Miss Italia. Arrivai seconda e conquistai la fascia di Miss Miluna – ha spiegato Anna – . Pochi giorni dopo, la società che tutt’ora organizza il concorso ricevette una chiamata, all’altro capo del filo c’eri tu. Dicevi di volermi tra le modelle della tua casa di moda[…]”.

Il tentativo di approccio da parte di Trussardi, però, si rivelò solo una scusa per conoscere Anna che, scoperto l’inganno, si arrabbiò ferocemente.

Tomaso, tuttavia, seppe farsi perdonare. “Tu continuasti a corteggiarmi, a mandarmi sms, fiori e regali. Nessuno era mai stato così generoso con me – ha continuato lei – […] In diretta allo Zecchino d’Oro di Bologna all’improvviso arrivasti in studio. Durante la diretta della trasmissione, con Pippo Baudo ospite al centro dello studio, ti presentasti con un mazzo di fiori in pugno”.

Da quel momento, la Munafò e Trussardi iniziarono a frequentarsi, lui le presentò le sorelle ma, poco dopo, decise di lasciarla senza un motivo.

Anna Munafò oggi: ecco cosa fa

Sono passati circa 16 anni dall’ultima volta in cui Anna Munafò e Tomaso Trussardi si sono visti. Entrambi si sono rifatti una vita: lei con il marito Giuseppe Saporita e lui con Michelle Hunzier.

Convolata a nozze il 31 dicembre 2019, la ex Miss è diventata mamma del piccolo Michael nel giugno del 2020.

Ormai lontana dal mondo dello spettacolo, gestisce insieme al marito un negozio di arredamento in Sicilia.