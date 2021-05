Uomini e Donne, Maria De Filippi saluta il pubblico: la conduttrice si congeda

Maria De Filippi saluta il pubblico di Uomini e Donne e dà appuntamento a settembre 2021: il dating show di Canale 5 si conclude e lascia spazio a nuovi programmi dell’estate.

Uomini e Donne, come di consueto, chiude la sua stagione televisiva a maggio, dopo le scelte dei tronisti in carica e aver salutato le dame e i cavalieri del trono over. Per quest’ultima edizione del programma, Maria De Filippi ha deciso di stupire il pubblico da casa mescolando trono classico e senior, dando vita a dinamiche che, almeno fino ad ora, non si erano mai create negli studi televisivi Mediaset.

Non sono mancati, infatti, l’interesse di alcuni uomini per le corteggiatrici dei tronisti (vedi Armando Incarnato e Lucrezia), così come quello – seppur momentaneo – di Samantha Curcio per il cavaliere Gero. Sono state queste le situazioni che hanno alimentato l’edizione di Uomini e Donne, pronta a concludersi con la puntata di oggi 28 maggio 2021. Dopo aver fatto calare il sipario sui tronisti Giacomo, Samantha e Massimiliano, Maria De Filippi saluterà anche i protagonisti del trono over dando loro appuntamento a settembre prossimo.

Uomini e Donne 2020-2021: come sono andati gli ascolti?

La scelta messa in atto dalla conduttrice per questa stagione televisiva di Uomini e Donne ha – seppur in parte – premiato il programma, che ha registrato ascolti molto buoni.

A coinvolgere in particolar modo il pubblico da casa sono state le scelte dei tronisti: alcune molto seguite, altre invece hanno fatto registrare uno share non soddisfacente.

È stata la scelta di Davide Donadei – che ha lasciato Uomini e Donne con Chiara Rabbi – a coinvolgere emotivamente il pubblico da casa registrando, così, dati di ascolto molto alti: ben 3.511.000 spettatori.

A seguire, poi, la chiusura dei troni di Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone, Sophie Codegoni e Jessica Antonini, che hanno registrato uno share tra il 24% e il 21%.

Secondo i dati auditel, la scelta meno seguita dal pubblico da casa è stata quella di Giacomo, che ha lasciato Uomini e Donne insieme a Martina: per loro, davanti al piccolo schermo, c’erano “solo” 2.978.000.

Uomini e Donne, chi tornerà al trono over?

Ora che la stagione 2020-2021 di Uomini e Donne volge al termine, ci si inizia a chiedere se Maria De Filippi abbia già puntato gli occhi su alcuni potenziali tronisti della prossima edizione.

A riguardo, però, vige assoluto riserbo e, solo in prossimità di settembre, si potranno conoscere i nomi dei giovani che si accomoderanno sulle poltrone rosse di Canale 5.

Per il trono over, invece, è facile immaginare che Gemma Galgani farà sicuramente ritorno per la prossima stagione, così come Ida Platano.

Ad essere richiamata dalla redazione di Uomini e Donne potrebbe essere anche Isabella, ormai definita la “rivale per eccellenza” della dama torinese.

Tra il parterre maschile, invece, restano dei dubbi sul ritorno in studio di Armando Incarnato: il cavaliere, molto ambito, sembra non essere più in ottimi rapporti con la redazione e sta perdendo, gradualmente, consensi.