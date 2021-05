Rosolino preso in giro all’Isola dei Famosi: la reazione dell’inviato, il lungo post

Massimiliano Rosolino è stato spesso criticato per il suo ruolo di opinionista a L’Isola dei famosi e, quasi a conclusione del reality show, l’ex nuotatore ha deciso di commentare le prese in giro nei suoi riguardi.

Sin dall’annuncio del ruolo di opinionista de L’Isola dei famosi affidato a Massimiliano Rosolino, in tanti si sono chiesti se l’ex nuotatore fosse all’altezza di questo impegno. Non del tutto sconosciuto al mezzo televisivo, Rosolino ha avuto modo di partecipare ad altri programmi tv nei panni di concorrente e mai in una veste più “importante” come quella di inviato.

Le prime puntate de L’Isola dei famosi, dunque, hanno messo in evidenza alcune difficoltà di Rosolino nella conduzione delle prove ricompensa e nella gestione dei naufraghi all’interno della Palapa. Il pubblico da casa non ha perso occasione per ironizzare su alcune gaffe e, anche Ilary Blasi e gli opinionisti del programma, non hanno esitato a ridere degli scivoloni dello sportivo.

Massimiliano Rosolino preso in giro: lui commenta

Proprio in uno degli appuntamenti in diretta con L’Isola dei famosi, Massimiliano Rosolino si è mostrato consapevole di alcune gaffe ed errori commessi nel corso della sua esperienza come inviato.

Valentina Persia, invitata da Ilary Blasi, si è dilettata nell’imitazione dell’ex nuotatore e lui, prima degli altri, ha riso a crepapelle per il modo in cui la comica lo ha rappresentato.

Rosolino, evidentemente, è sempre stato conscio di quanto accadeva in rete e dell’ironia – a volte anche meschina – fatta sul suo conto, delle critiche da parte di alcuni personaggi di spicco e delle battute fatte da Ilary e dagli opinionisti nel corso delle dirette del lunedì e del venerdì.

Lui, per settimane, ha preferito tacere, lasciandosi scivolare addosso ogni presa in giro ma, a distanza di pochi giorni dalla finale de L’Isola dei famosi, Massimiliano ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Così, riprendendo il momento in cui Valentina Persia fa la sua imitazione mentre lui ride a crepapelle, ha commentato: “Prima regola del gioco?? Stare al gioco!”.

“Se sbagli vuol dire che ci hai provato! Se ci riprovi l’errore sarà solo un ‘bel’ ricordo! – ha continuato a scrivere l’ex nuotatore – . Spesso, soprattutto all’inizio dell’Isola mi sono sentito in imbarazzo come quando da piccolo sbagliavo a fare la virata in gara, e dovevo inseguire chi in quel momento era stato più bravo di me”.

“In realtà non sono mai diventato il più bravo in virata ma ho compensato con altre caratteristiche! Siate sempre fieri di voi stessi”, ha concluso lui.

Massimiliano Rosolino e il ruolo di inviato a L’Isola

A conclusione di questa esperienza come inviato a L’Isola dei famosi, dunque, è possibile che Massimiliano Rosolino non venga riconfermato per la prossima stagione del reality show.

Lui, tuttavia, fin da subito, si è mostrato propositivo e pronto per affrontare questa nuova avventura.

“Cercherò di portare in questa edizione un po’ di ironia, una qualità che mi contraddistingue – aveva detto Rosolino poco prima della partenza per l’Honduras – . E’ una bella opportunità e sono particolarmente entusiasta perché anche se la televisione rappresenta una piccola parte della mia vita sto cercando di crescere”.