Romina Power addolorata: “Volata in cielo verso una stella” | L’addio

Romina Power si unisce alla lunga lista di artisti, vip, attori e personaggi del mondo della televisione, che hanno dedicato una parola, per l’ultimo saluto, alla compianta e grande Carla Fracci.

Addio alla prima ballerina assoluta

La scomparsa di Carla Fracci è arrivata ieri 27 maggio, come un fulmine a ciel sereno, nonostante i più, sapessero che l’étoile era malata da tempo di tumore: un male che ha combattuto con forza per molti anni. Sono molti i personaggi dello spettacolo e non solo, che in queste ore stanno esprimendo il proprio cordoglio, per la dipartita della famosa ballerina. Come Romina Power che attraverso il suo account Instagram, le ha dedicato parole meravigliose.

L’ ex moglie di Albano ha pubblicato un bellissimo scatto in bianco e nero, che ritrae Carla Fracci qualche anno fa, che in brevissimo tempo ha fatto incetta di like.

La dedica di Romina Power

Romina Power ricorda Carla Fracci, come solo lei sa fare, aggiungendo quel pizzico di magia e spiritualità che da sempre la contraddistingue: “E’ volata in punta di piedi verso una stella dove ci sono persone come Lei . Dolce, decisa, leggera, leale, umile come solo le GRANDI sanno essere. Carla, fammi sapere quella stella dov’e’?”

E’ la didascalia che accompagna il post della cantante americana diventato subito virale. Molti infatti sono i messaggi arrivati in bacheca, carichi di affetto nei confronti della Stella della danza.

Carla Fracci e le sue radici

Carla Fracci rimarrà per sempre nella storia come un’icona della danza. Proveniente da una famiglia semplice, la più grande ballerina del ventesimo secolo, non ha mai smesso di portarsi dietro l’umiltà, rimanendo sulle sulle punte con un’ eleganza e una raffinatezza ineguagliabile: “Sono cresciuta tra i contadini, nelle campagne vicino Cremona, libera, tra molti affetti e necessità concrete. E proprio lì, ben piantate nella terra, ci sono le mie radici”. Aveva detto di sé in una delle tante interviste.

Quel modo di essere che Romina Power conosce bene e che apprezza molto perchè racconta di genuinità e di sani principi. Carla Fracci sarà per sempre l’ispirazione di quelle persone che vogliono dedicare la propria vita alla danza, ai teatri e al palcoscenico.

L’Eterna fanciulla danzante di Eugenio Montale, ci ha lasciati per sempre, ma sicuramente come ha scritto Romina Power, c’è già chi la immagina danzare leggiadra tra le stelle del firmamento.