Beautiful, anticipazioni dal 31 maggio al 5 giugno 2021: Thomas e Zoe quasi sposi ma Hope irrompe in abito da sposa

La prossima settimana, per la soap opera di Beautiful, sarà ricca di colpi di scena: mentre Thomas e Zoe sono giunti all’altare, pronti per sposarsi, arriverà Hope a stravolgere i piani, interrompendo tutto.

Sulla cresta dell’onda dal 1990, anno del debutto della soap opera statunitense in Italia, gli sceneggiatori di Beautiful non ne sbagliano una. A tenere alta l’attenzione del pubblico è la trama sempre ricca di situazioni intricate, colpi di scena, novità e momenti di grande suspance. Tutto ruota intorno agli affari privati della più imponente famiglia di Los Angeles, i Forrester.

Tra personaggi storici principali e quelli secondari che entrano ed escono dalla scena, Beautiful continua a proporre tante sorprese ai telespettatori. In questa settimana, uno dei protagonisti in assoluto è Thomas Forrester che, da qualche tempo, sta mettendo in atto un piano diabolico per poter arrivare al cuore di Hope.

Per raggiungere il suo obiettivo, il giovane Forrester ha anche pilotato un bacio tra Steffy e Liam, in modo che quest’ultimo si potesse allontanare da Hope. Adesso, nuova pedina da manovrare è il piccolo Douglas. Cosa andremo a vedere nelle puntate della prossima settimana, in onda alle ore 14 su Canale 5?

Beautiful: Thomas e Zoe quasi sposi ma ecco il colpo di scena

Il protagonista in assoluto di queste puntate è Thomas Forrester che, nell’ultimo periodo, sta dando il peggio di se, dimostrandosi sempre più lunatico, aggressivo e paranoico.

Purtroppo, però, in questo periodo di instabilità ne paga le conseguenze anche il piccolo figlio Douglas che, adesso, sta diventando una pedina di suo padre. Thomas vuole rischiare il tutto per tutto per poter arrivare ad Hope senza riuscirci.

Abbiamo già visto, nelle scorse puntate, come il giovane Forrester sia stato l’autore del bacio pilotato tra Steffy e Liam, tutto manovrato da lui per poter arrivare al cuore di Hope. Peccato, però, che Steffy abbia capito tutto, cercando di mettere in guardia Hope.

Purtroppo, però, la giovane Logan continua ad essere una pedina anch’essa nelle mani di un ossessionato Thomas che ha deciso di usare suo figlio per far leva su Hope e convincerla a sposarlo, sapendo che la donna, molto legata al piccolo, non riuscirebbe a sottrarsi. Il piccolo Douglas è terrorizzato dall’idea di avere una madre diversa da Hope e a quel punto Thomas, parlandogli come se fosse un adulto, lo rende il suo complice: se Hope continua a rifiutarlo, lui è costretto a sposare Zoe. Quindi se Douglas vuole una mamma che non sia la glaciale modella, deve aiutare il suo papà a convincere Hope a sposarlo.

A quanto pare, però, Steffy aprirà gli occhi alla Logan, per non farla cedere al piano di Thomas che, nella prossima puntata, arriverà all’altare con Zoe, per sposarla. A questo punto, però, arriva un inaspettato colpo di scena.

Hope, vestita da sposa, interrompe le nozze

Il piccolo Douglas non vuole Zoe come madre ma spera di avere Hope, dolce e premurosa, al suo fianco. Avendo capito la situazione, Thomas parla a lui come ad un adulto e lo rende suo complice. L’ingenuo Douglas cade nella rete del padre ed inizia a pressare Hope, affinché possa diventare sua mamma e moglie di suo padre.

Durante la celebrazione delle nozze, Douglas si sente male e scappa via, seguito da Hope. Quando, però, la Logan rientra in scena durante lo scambio degli anelli, insieme al figlio di Thomas, accade qualcosa di inaspettato.

Hope è vestita da sposa e si dirige verso l’altare, dove Thomas e Zoe stanno per sposarsi e interrompe la cerimonia.