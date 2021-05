Temptation Island, Marcuzzi fuori: la reazione della conduttrice

Ci sono grandi novità per la prossima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni, e tra queste, l’indiscrezione che vede la Marcuzzi fatta fuori e non riconvocata per la conduzione.

Nato nella televisione olandese, Temptation Island è stato importato anche in Italia nel 2005 con al timone della prima edizione la regina del palinsesto di Mediaset, Maria De Filippi, registrando il 50 percento di share.

Dopo nove anni , il reality delle tentazioni è tornato nel 2015 su canale 5 vedendo, per la seconda edizione, alla guida il conduttore Filippo Bisciglia. La scelta di quest’ultimo è stata ritenuta un successo ed il programma è stato molto seguito, riconfermando sempre Bisciglia in carica. Così Maria De Filippi, produttrice del programma, ha deciso di mettere su anche la versione Vip del reality affidandola, nella prima versione, a Simona Ventura, che ebbe un buon riscontro dal punto di vista degli ascolti con una media del 22% di share.

Nel 2020, al timone è arrivata anche Alessia Marcuzzi. Gli autori hanno, così, deciso lo scorso anno, di dividere il formati del programma tra concorrenti vip, guidati da Filippo Bisciglia, e persone normali, seguite dalla Marcuzzi ma per la prossima edizione 2021 qualcosa cambierà.

Temptation Island 2021: la Marcuzzi è fuori

Se lo scorso anno, Temptation Island è andato in onda prima dell’estate e subito dopo in autunno, per questo 2021 la produzione decide di mantenere una sola messa in onda del reality dei sentimenti e delle tentazioni.

Già da qualche tempo circolavano sul web indiscrezioni in merito al programma che, a quanto pare, sono ora confermate dalla stessa Alessia Marcuzzi, durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, confessando che per il momento è stata confermata solo la presenza di Filippo Bisciglia per Temptation Island.

Come ha reagito Alessia Marcuzzi alla scelta fatta dalla produzione del programma? La sua risposta è giunta proprio attraverso le pagine del settimanale.

“Non mi aggrappo ai programmi fino alla morte”

La conduttrice delle Iene Show conferma, quindi, di essere per il momento fuori dai ‘giochi’ di Temptation e la sua reazione è molto tranquilla rispetto a questa scelta fatta dai produttore.

Alessia Marcuzzi si definisce una che non si aggrappa ai programmi fino alla morte ma di accettare serenamente la fine di un’esperienza lavorativa. “Però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi” ha aggiunto la conduttrice.

Qualche tempo fa, sempre per Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi era tornata a parlare di se e in quell’occasione, invece, aveva commentato il suo ‘arrivederci’ alla conduzione del reality de L’Isola dei Famosi, passando il testimone a Ilary Blasi.

In quell’occasione la Marcuzzi aveva spiegato di aver deciso di lasciare il timone dell’Isola: “Perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava di aver dato tutto”. La conduttrice, però, non escludeva l’ipotesi di ritornare nella trasmissione, magari nelle vesti di giocatrice ammettendo che nella vita non bisogna “mai dire mai”.