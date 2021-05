Belen, che lavoro fa il fidanzato Antonino

Presto Belen sarà mamma bis, perchè è in attesa della sua bambina, insieme al fidanzato Antonino Spinalbese. E a proposito di quest’ultimo, sapete che lavoro fa?

Dall’ anonimato alla celebrità

Prima del mese di agosto 2020, Antonino Spinalbese per l’Italia era praticamente uno sconosciuto, ma dopo l’incontro con Belen, la sua fama è andata crescendo fino a raggiungere la notorietà di oggi, simile a quella di una Star. Si, perchè Antonino non solo è diventato il compagno della sensualissima argentina, ex moglie di Stefano De Martino, ma è anche il padre della bambina che la showgirl porta in grembo e che nascerà in estate.

Nonostante il giovane ventiseienne (compiuti il primo febbraio), classe 1995, (il ragazzo ha quasi 10 anni meno della sua compagna) sia ormai da tempo su tutti i giornali e le copertine delle riviste di cronaca rosa, non si è mai sbilanciato sulla sua vita privata.

Antonino Spinalbese che lavoro fa oggi

Sappiamo che Antonino Spinalbese ha conosciuto Belen grazie al suo lavoro. E’ infatti un hair stylist di grande successo, un punto di riferimento nel prestigioso salone milanese di Aldo Coppola. Ma anche oggi fa questo di mestiere? Il giovane ha anche una forte passione per l’arte e la fotografia, ed anche per i viaggi.

Secondo Today, il fidanzato di Belen ha altre prospettive per il suo futuro. Pare infatti che la showgirl gli abbia letteralmente rivoluzionato la vita. “E’ finita una esperienza professionale, ho cercato qualcosa di diverso dentro di me che avrei potuto esprimere con la stessa passione e ho pensato alla fotografia. Non lascio il lavoro per cui ho studiato ma me la sono sentita di ripartire altrove”. Ha specificato lui. Che sia stato l’amore per Belu, la prima protagonista dei suoi scatti più belli, a fargli intraprendere una nuova strada professionale?

LEGGI ANCHE ———–>Belen Rodriguez mostra la nuova creatura nata: la sua bellezza lascia senza parole

Un passato complicato

Originario della Campania, il passato di Antonino Spinalbese non è stato proprio semplice. Figlio di genitori divorziati a causa dei continui tradimenti del padre, è cresciuto in fretta, diventando il padre delle sue sorelle: ” ma adesso li ingrazio, perché sono le cose che ti succedono che formano il tuo carattere. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belen è il disegno riuscito meglio della mia vita”.

LEGGI ANCHE ———–>Belen, l’ecografia è social: la showgirl mostra il viso della sua Luna Marie

Spinalbese si è innamorato subito della modella argentina, un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che un giorno, per essere troppo pensieroso e concentrato su di lei, ha anche dimenticato la macchina aperta e le luci accese.” Così ho chiamato mia sorella maggiore per dirle che mi ero innamorato, e lei mi ha risposto ‘Ma di cosa ti sei fatto?’ e mi ha buttato giù il telefono”.