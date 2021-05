Addio a Carla Fracci, una delle più importanti ballerine di tutti i tempi. E’ venuta a mancare, a Milano all’età di 84 anni lasciando, così, un grande vuoto nel cuore di tutti. Dal web, tantissimi i messaggi di cordoglio.

Immensa ballerina, nonché orgoglio milanese della Scala, la sua popolarità ha superato i confini nazionali portandola sempre sulle vette del massimo successo: così Carlina Fracci, questo il vero nome, nata il 20 agosto 1936, è stata una delle più grandi rappresentanti nel campo della danza.

Di Carla Fracci, oltre al talento, è sempre stata apprezzata l’eleganza, il garbo e il fascino. Da sempre la Fracci ha amato la danza, coltivando questa passione con anni e anni di studio e di prove per perfezionarsi, fino a raggiungere le vette più alte del successo.

Ha studiato per anni danza presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala con Vera Volkova dove si è diplomata nel 1954 ed è divenuta prima ballerina del Piermarini nel 1958. La Fracci ha debuttato nel corpo di ballo nel ’55 ottenendo subito strepitosi successi: il suo debutto trionfale risale al 31 dicembre ’55. La sua ultima apparizione è stata proprio alla Scala due mesi fa dove ha tenuto una masterclass su ‘Giselle’.

Nelle scorse ore, c’era stata molta apprensione per il suo stato di salute fino alla notizia, di qualche minuto fa, della scomparsa.

Carla Fracci è scomparsa: addio alla diva della danza

Dopo il grande dolore per la morte di Franco Battiato, gli italiani si trovano a fare i conti con un altra immensa sofferenza: da poco è giunta la notizia della scomparsa della diva internazionale della danza, Carla Fracci.

All’età di 84 anni, la prima ballerina in assoluto ha calato il sipario ed è andata via, con riserbo, così com’era tipico nel suo stile di danza, dopo una lunga malattia che la Fracci ha vissuto con discrezione.

La notizia della morte di Carla Fracci si sta rincorrendo velocemente sul web, lasciando allibiti gli utenti e tanti sono i messaggi di cordoglio indirizzati alla ballerina, simbolo della danza. “Addio ad un pezzo migliore della danza” si legge su Twitter, “Carla Fracci, l’etoile, orgoglio italiano nel mondo. L’arte oggi perde una delle sue protagoniste più luminose” questi alcuni messaggi di grande commozione per questa nuova perdita per il nostro Paese.

Carla Fracci, regina della danza

Nata in una famiglia di umili origini, il padre era un alpino e la madre un’operaia, in una lunga intervista di qualche tempo fa, rilasciata a SkyTg24, Carla Fracci si era racconta: “Ero una contadina, sono cresciuta con le oche, in mezzo alla terra. Non avrei mai immaginato che esistesse un teatro”.

La stessa divina Fracci, aveva poi spiegato i suoi esordi: “Una signora disse a mia madre: “Questa bambina perché non la iscrivete in un teatro? Perché ha molta grazia e soprattutto molta musicalità”.

Dopo solo due anni è diventata danzatrice solista, per acquistare poi il rango di prima ballerina nel 1958. Nel 1964 la Fracci aveva sposato il regista Beppe Menegatti, dal quale ha avuto un figlio, Francesco ed era nonna.

Sempre nell’intervista aveva anche commentato il dolore per la lontananza, obbligata dal Covid-19, da suo figlio e i nipoti: “E’ terribile quello che stiamo vivendo. Manca il dialogo, la stretta di mano, l’abbraccio. Mi sento come vuota. Mi mancano mio figlio, i miei nipoti. E’ un anno esatto che io non li vedo se non con il telefonino. Speriamo di ritornare presto alla nostra vita, ai nostri sentimenti, alla nostra normalità” aveva concluso Carla Fracci.