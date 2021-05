Beautiful, anticipazioni 27 maggio: Steffy confessa la verità

Come di consueto anche mercoledì 27 maggio andrà in onda l’appuntamento con Beautiful, scopriamo alcune anticipazioni del nuovo episodio.

Beautiful è una delle soap opera più apprezzate e seguite nel nostro paese. Arrivata in Italia nel 1990 ha fin da subito conquistato milioni di telespettatori che non hanno potuto fare a meno di affezionarsi ai protagonisti e farsi coinvolgere nelle loro vite fatte di misteri, intrighi e amori impossibili.

Thomas mette in guardia Zoe

Dopo aver tenuto a lungo in osservazione Thomas, per Carter è arrivato il momento di intervenire. Infatti l’avvocato, venuto a conoscenza dell’imminente matrimonio tra Forrester e Zoe, decide di incontrare la modella per metterla in guardia dal suo fidanzato e futuro marito. Come reagirà Thomas?

Steffy confessa la verità

Nel frattempo Steffy non regge la pressione e cede, raccontando a Liam la verità sul loro bacio. Per la donna, infatti, non era più possibile proseguire nella farsa organizzata dal fratello e mentire a Spencer per allontanarlo da Hope. Steffy confesserà dunque a Liam che si tratta di un piano architettato da Thomas.

LEGGI ANCHE—>Beautiful spoiler americani: l’attrice fuori dal cast, brutto colpo per i fan

Il successo di Beautiful

Beautiful ha attualmente all’attivo 33 stagioni e più di 8000 puntate. Messa in onda per la prima volta nel 1987, nel corso degli anni ha conquistato il successo internazionale arrivando in circa 100 paesi e raggiungendo un totale di 35 milioni di spettatori ogni giorno sparsi per tutto il mondo. Anche in Italia Beautiful è diventata una delle serie più amate guadagnando il titolo di soap opera più seguita in tutta la penisola con una media giornaliera di telespettatori che si aggira intorno ai 2.8/2.9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata. Nel corso delle varie stagioni Beatiful si è sempre contraddistinta per le frequenti variazioni nel cast fisso che hanno contribuito a dare dinamicità agli episodi mantenendo comunque una coerenza nella struttura e non deludendo i fan più accaniti.