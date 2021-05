Francesca Lodo, problemi dopo l’Isola dei Famosi: “Non sto bene” | Fan preoccupati

Decide di informare tutti i suoi follower sul suo stato di saluti e fa sapere che, attualmente, non sta bene: cosa succede a Francesca Lodo dopo l’Isola dei Famosi? Vediamo insieme.

La bellissima 38enne, showgirl e influencer Francesca Lodo, è arrivata alla notorietà nel ruolo di ‘letterina’ nel programma ‘Passaparola’ condotto da Jerry Scotti. Il pubblico del piccolo schermo, però, ha avuto modo di approfondire la conoscenza della Lodo attraverso la sua partecipazione alla quindicesima edizione del reality show de L’Isola dei Famosi.

Nel ruolo di naufraga, nel corso dell’edizione appena conclusa, Francesca Lodo ha saputo destreggiarsi così tanto da essere una delle protagoniste indiscusse del game show di quest’anno. Dopo aver trascorso ben tre mesi sull’isola del Honduras, però, Francesca Lodo ha fatto le valige ed è tornata a casa.

Il ritorno alla normalità, però, non è stato semplice e così è la stessa ex naufraga a raccontarlo ai suoi follower, ammettendo anche di non essere molto informa. Immediatamente i fan si sono allarmati. Come sta Francesca Lodo? Lei stessa spiega cosa le sta succedendo.

Francesca Lodo, dopo l’Isola dei Famosi, non sta bene

Cosa succede ad una delle indiscusse protagoniste della quindicesima edizione del game show della Rai? A raccontarlo è la stessa Francesco Lodo, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che condivide alcune Stories su Instagram in cui spiega ai suoi follower come sta vivendo il ritorno alla vita quotidiana, dopo ben tre mesi sull’isola delle Honduras.

La showgirl ha ammesso di non stare benissimo e, immediatamente, i suoi fan si solo allarmati, chiedendo informazioni sul suo stato di salute. Così la Lodo ha deciso di tranquillizzarli e spiegare cosa sta accadendo: da quando è tornata a casa e si trova in quarantena precauzionale, così come previsto dal protocollo per le procedure anti contagio Covid, sta avendo problemi con il sonno e con il cibo.

Vivere per mesi in un posto del tutto diverso, con ben poche comodità, e con un cibo davvero razionalizzato al minimo sta avendo i suoi effetti. La stessa Francesco Lodo, che ha vissuto per lungo tempo come una perfetta isolana, lontana da ogni forma di tecnologia, ammette anche che sta provando difficoltà anche nel tornare ad utilizzare il telefonino.

“Ho perso 15 chili”

Qualche ora fa, Francesca Lodo ha pubblicato delle Stories su Instagram per tranquillizzare i suoi fan allarmati: “Ho problemi a dormire e mangiare ma sto recuperando piano piano. Il ringraziamento è per tutti i suoi followers e le pagine fanpage che a gran numero hanno dimostrato affetto e preoccupazione per me” dice così nei mini video social.

Francesca Lodo parla del forte dimagrimento avuto durante l’Isola dei Famosi: “Ho patito la fame vera, ho persa 15 chili ma li sto recuperando piano piano. Nonostante tutto sono felice dell’esperienza fatta e sono fiera di me“.

LEGGI ANCHE : Chi è Francesca Lodo, nuova concorrente dell’Isola dei Famosi

LEGGI ANCHE : Ilary Blasi stizzita dalla concorrente | Tensione all’Isola dei Famosi, c’entra la chirurgia estetica

Infine la ex naufraga, in modo molto schietto, ammette anche di aver voluto arrivare in finale: “Mi rode, però, di essere uscita a due settimane dalla finale, quindi lo ammetto con sincerità. Ho fatto la vera naufraga la settimana insieme a Beatrice e sarei voluta arrivare alla fine insieme a lei” conclude così Francesca Lodo.