Oggi, 27 maggio 2021, è venuta a mancare la diva della danza mondiale, Carla Fracci. Le sue condizioni di salute, nelle scorse settimane, si erano molto aggravate: ecco quali sono state le cause della morte.

Carla Fracci ha avuto una carriera davvero brillante che, ai tempi del suo debutto, neanche lei stessa avrebbe mai immaginato, diventando un simbolo della danza mondiale. Il suo nome di battesimo era Carlina Fracci, nata a Milano ma cresciuta nelle campagne del cremonese, da una famiglia di umili origini.

Ogni volta che la Fracci ha avuto modo di parlare di se, non ha mai nascosto i dettagli della sua fanciulezza, trascorsa in campagna tra i contadini, ecco perché, ha sempre ‘volteggiato’ sui palcoscenici mondiali ma ha sempre amato sottolineare come le sue origini fossero ben piantate nella terra, “lì ci sono le mie radici”.

Nella chiave del successo, quindi, della Fracci c’è stato il talento, la professionalità, l’inconfondibile stile di eleganza e anche l’umiltà. Per questo motivo Carla Fracci è stata sempre molto amata ed oggi, 27 maggio 2021, la sua scomparsa provoca immenso dolore.

Morta Carla Fracci: ecco le cause

Così come ha vissuto il successo, con uno stile molto discreto, così Carla Fracci ha lottato contro la malattia, sempre con riservatezza. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la ballerina è deceduta per via di un tumore che l’aveva colpita già da tempo e contro il quale combatteva con coraggio ma con riserbo.

Purtroppo, però, le sue condizioni di salute negli ultimi tempi erano peggiorate, tanto che il Corriere della Sera aveva lasciato trapelare la notizia di un aggravamento di Carla Fracci nelle scorse ore.

Nonostante l’étoile italiana abbia combattuto con determinazione, però, purtroppo non ce l’ha fatta, morendo all’età di 84 anni nella sua Milano, la città di cui era simbolo.

Il saluto dei vip a Carla Fracci

Un mito ed un’icona di grande orgoglio patriottico, così per Carla Fracci, in queste ore, sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, sia delle persone comuni, che dei vip.

In primis, il Presidente della Repubblica ha dedicato una nota stampa alla Fracci, in cui ha ringraziato la ballerina scomparsa per il grande onore reso all’Italia, per la sua eleganza, il suo intenso lavoro e l’impegno artistico. “Oggi un prezioso e indimenticabile riferimento” ha scritto Sergio Mattarella.

Su twitter anche Lorella Cuccarini ha mosso il suo pensiero a Carla Fracci dandole il suo arrivederci e definendola una “eterna principessa”.

Luciano Cannito, ex direttore artistico del Balletto di Roma e del San Carlo di Napoli, ha confessato di essere molto triste e di piangere di fronte alla notizia della morte di Carla Fracci, definendo questa di oggi “una giornata tremenda per l’arte italiana”.

Tanti altri vip esprimono la loro commozione per la scomparsa della diva della danza: Maurizio Costanzo si chiede cosa stia succedendo quest’ anno e ammettendo di avere il cuore spezzato per la notizia, così come Simona Ventura che, sbigottita per la notizia, ha scritto sui social: “Carla, anche tu … NO. Sei e sarai sempre un immenso esempio”.

LEGGI ANCHE : Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci nel nuovo film Rai | Spunta la prima foto indizio

LEGGI ANCHE : “Carla”: sulla Rai arriva il film dedicato alla prima ballerina italiana

L’insegnante di Amici, Alessandra Celentano ha dedicato alla Fracci un post social: “Non ci sono parole per descrivere il dolore che sto provando in questo momento” così come Cristiano Malgioglio che ha definito la ballerina un “mito assoluto, la più grande di tutte”.