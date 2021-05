Morgan e Bugo, non è finita: l’incredibile cifra richiesta per risarcimento danni

Guai in vista per Morgan: ciò che è successo con Bugo a Sanremo 2020 potrebbe costargli molto caro.

Il Festival di Sanremo 2021 ha portato una ventata di rock’n’roll nelle case degli italiani, consacrando i Måneskin a nuovo gruppo di punta del panorama musicale del nostro Belpaese. Il loro brano “Zitti e Buoni” ha trionfato non solo sul palco dell’Ariston, ma si è aggiudicato la vittoria anche al tanto atteso Eurovision Song Contest, entrando nella top ten mondiale dei brani più ascoltati su Spotify. Ma se la giovane band ha reso memorabile l’ultima edizione di Sanremo, non da meno lo è stato l’episodio che ha visto protagonisti Morgan e Bugo lo scorso anno.

L’episodio in questione

Come tutti ricorderanno, la coppia di artisti era stata squalificata dalla kermesse canora dopo che Morgan aveva cambiato il brano del testo “Sincero” a insaputa di Bugo, portando quest’ultimo a lasciare il palco dell’Ariston nel bel mezzo dell’esibizione. L’ormai celeberrima scena in cui l’ex frontman dei Bluvertigo chiede “Dov’è Bugo?” è ormai entrata nell’immaginario collettivo degli italiani, ma non solo: adesso è arrivata in aula al tribunale di Milano.

La battaglia giudiziaria

I legali di Morgan hanno dichiarato a Rolling Stone che la disputa tra i due cantanti è diventata una vera battaglia giudiziaria. A citare l’artista in giudizio è stato Bugo insieme agli altri autori del brano “Sincero”. Le contestazioni, al momento, sono due: l’aver causato la squalifica del duo da Festival di Sanremo e l’aver pubblicato sui social network la versione modificata del brano senza autorizzazione.

L’udienza in tribunale

“Le brutte intenzioni, la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera, l’ingratitudine e la tua arroganza” sono state le parole inserite da Morgan nella nuova versione di “Sincero” e che potrebbero costargli ben 240mila euro di risarcimento, tra danni patrimoniali e non patrimoniali. La prima udienza sul caso si è conclusa da poco e l’ex frontman dei Bluvertigo ha chiesto, tramite i suoi difensori, di poter presentare una memoria difensiva e di dare così una sua personale versione dei fatti. La prossima udienza è fissata per il 10 giugno, tra meno di un mese.

L’accusa di stalking

Ma quella con Bugo non è l’unica gatta da pelare per Morgan. Già nel 2019 la sua casa gli era stata pignorata per pagare i debiti con le ex fidanzate Jessica Mazzoli e Asia Argento. All’epoca il cantante aveva spiegato che il motivo principale per cui si era indebitato sarebbe stata “la gestione fallimentare” del suo denaro da parte di una persona che poi sarebbe sparita, cosa che gli avrebbe poi impedito di pagare gli alimenti alle sue figlie. In più, per l’ex frontman dei Bluvertigo la procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per il caso di stalking e diffamazione nei confronti della sua ex compagna, Angelica Schiatti. In passato la donna, anche lei musicista, aveva denunciato l’artista perché lui si sarebbe rifiutato di accettare la sua volontà di mettere fine alla loro relazione sentimentale, iniziando a diffamarla e a farle stalking.