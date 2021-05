Armando Incarnato età, lavoro, Gomorra, ex moglie: tutto sul cavaliere del Trono over

Armando Incarnato è uno dei cavalieri del Trono over di Uomini e Donne. Da qualche anno è presente nello studio per trovare l’anima gemella. E’ spesso al centro dell’attenzione per le continue liti con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ecco alcune informazioni sul suo conto.

Armando Incarnato a UeD

Nato a Napoli e nel 1977, Armando Incarnato è un imprenditore che gestisce vari saloni di parrucchieri dal nome Exclusive Luxury Hair. Ha conosciuto grazie al programma Noel Formica, con la quale ha deciso di approfondire la conoscenza. Purtroppo le cose non sono andate bene, quindi lui si è rimesso in gioco. Quando è tornata Ida Platano, non ha esitato a chiederle una possibilità. Sono stati bene insieme fino a quando Riccardo Guarnieri le ha chiesto la mano. Da allora l’affascinante napoletano non è riuscito più a trovare una donna in grado di fargli battere il cuore. Non rientra sicuramente tra le simpatie di Gianni Sperti, il quale non perde mai occasione di criticarlo. Nella puntata di oggi, giovedì 27 maggio, c’è stata una discussione tale da spingere l’opinionista a esprimere un suo pensiero: “Sei la persona peggiore che io abbia mai conosciuto. Non vorrei mai accanto uno come te”. Il diretto interessato ha ignorato queste parole per poi tornare a sedersi al suo posto. Per fortuna ha delle fan che lo sostengono da casa. Sperano che possa trovare l’anima gemella una volta spente le telecamere, anche se allo stesso tempo non nascondono il desiderio di rivederlo nello studio. Non tutti sanno che è stato uno degli attori della serie televisiva Gomorra.

Tutto sul cavaliere

Per un paio di puntate Armando si è assentato e questo ha scatenato la curiosità del pubblico. In realtà c’è un motivo ben preciso: la passione del cinema. Ha ottenuto un ruolo come comparsa molto attiva nella serie tv ispirata al libro Gomorra di Roberto Saviano. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato degli scatti che dimostrano il suo impegno sul set accanto ad attori di punta come Salvatore Esposito e Marco D’Amore. Per quanto riguarda la vita privata è stato legato per ben 17 anni con Daniela, ovvero la madre di sua figlia Michelle. Quando hanno deciso di separarsi, Armando si è messo in gioco nel 2018 a UeD. Fino a qualche tempo fa Gianni insinuava che avesse una relazione con un’ex fiamma. Non sono mai arrivate delle segnalazioni, di conseguenza questa accusa è finita in nel dimenticatoio.

Leggi anche -> Armando Incarnato punta al trono | Gianluca ad alta tensione a Uomini e Donne

Lite con Nicola

Spesso Armando è al centro delle polemiche quando deve raccontare le sue esterne con delle pretendenti. Di recente ha avuto un battibecco con Nicola Vivarelli. Quest’ultimo è stato accusato di aver preso in giro Gemma Galgani. Armando è convinto di ciò e senza filtri lo ha ribadito. Addirittura gli ha chiesto in modo pungente se gli piacciono le donne, dunque la reazione è stata inevitabile.

Leggi anche -> Uomini e Donne, anticipazion: Armando Incarnato senza freni, racconto bollente