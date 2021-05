Antonella Clerici travolta dal lutto: apre in lacrime E’ sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Adesso è al timone della conduzione del programma E’ sempre Mezzogiorno e così ha modo di affrontare argomenti di vario tipo. Durante una puntata non ha nascosto le sue lacrime per via di un lutto. Ecco cosa è successo.

Antonella Clerici travolta dal lutto

Nata a Legnano il 6 dicembre 1963, Antonella Clerici è una conduttrice televisiva italiana. Molti telespettatori sanno che è stata al timone della conduzione de La prova del cuoco per tanti anni. Il programma culinario regalava tante risate, oltre che ricette interessanti. Adesso ha uno spazio tutto suo grazie al programma E’ sempre mezzogiorno che va in onda da lunedì a venerdì su Rai 1: “Un programma in cui la cucina è il contesto e lo spunto per parlare di attualità. Di temi leggeri. Le persone, soprattutto in questo periodo difficile, hanno bisogno di allegria, un pizzico di gossip e tanta, tanta serenità“. Purtroppo il sorriso, che la caratterizza da sempre, è stato rimpiazzato dalle lacrime. Ecco il motivo del suo dispiacere: è morta Carla Fracci.

“In questo periodo, poche buone notizie”

Carla Fracci lottava contro il cancro da tanto tempo, ma ciò non mai stato un ostacolo per la sua grande passione: la danza. Nonostante i problemi di salute e l’età non ha mai messo da parte le scarpe da ballo. Purtroppo la malattia ha avuto il sopravvento in un ospedale del capoluogo lombardo. Nata il 20 agosto 1936, ha frequentato la scuola di ballo del teatro alla Scala. All’età di 22 anni è stata promossa come prima ballerina e da allora ha fatto la storia della danza. Antonella Clerici non ha nascosto il dispiacere per la triste notizia. È morta dopo essere stata portata in ospedale all’età di 84 anni. Essendo accaduto nelle prime ore di questa mattina, tutti sono rimasti di stucco. Prima di E’ sempre Mezzogiorno, Eleonora Daniele in Storie italiane stava aggiornando sulle sue condizioni di salute mentre era in stato di ricovero. E’ toccato alla Clerici il compito di annunciare la sua morte: “Era una straordinaria étoile, una splendida donna ed una eterna fanciulla danzante coma la definiva Eugenio Montale. Carla Fracci era splendida, ci dispiace perché in questo periodo riusciamo raramente a dare delle belle notizie”. I telespettatori più attenti hanno sicuramente percepito il suo stato d’animo sia dal tono di voce che dagli occhi lucidi.

La Moroni: una seconda mamma

Antonella Clerici versa lacrime anche per cose belle, come per esempio l’incontro con l’amica Anna Moroni. I fan sanno che la donna è stata il suo braccio destro a La prova del cuoco. Dopo tanti anni sono comparse di nuovo insieme davanti alle telecamere e le emozioni sono state molto forti. La Moroni è stata ospite fisso del programma per una settimana, ovvero dal 10 al 14 maggio.

