Lino Guanciale, chi è la sua bellissima moglie: amore senza fine

Alla scoperta di Antonella Liuzzi, moglie del celebre volto di casa Rai, Lino Guanciale.

Originario di Avezzano, in Abruzzo, Lino Guanciale è diventato uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano. La sua carriera, iniziata a teatro dopo il conseguimento del diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, è decollata dopo che ha esordito in televisione con la fiction Il segreto dell’acqua, trasmessa su Rai 1. Da lì ha poi scalato la vetta del successo nel 2013 col ruolo dell’avvocato Guido Corsi nella seconda stagione della serie televisiva Che Dio ci aiuti, fino a vestire i panni del Commissario Ricciardi nell’ultima creazione Rai ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Ma sapete con chi è sposato il noto attore?

L’ex compagna Antonietta Bello

Dopo una lunga relazione di dieci anni con la collega Antonietta Bello, Lino Guanciale e l’attrice friulana si sono lasciati senza attriti: nel corso di diverse interviste, il compagno di set di Vanessa Incontrada e Alessandra Mastronardi ha sempre parlato con affetto in riferimento alla sua ex, sottolineandone anche il suo grande talento di attrice.

La relazione con Antonella Liuzzi

La chiusura di una relazione così importante non ha però raffreddato il cuore di Lino Guanciale, che ha iniziato una nuova storia con Antonella Liuzzi. Figlia di un ex senatore del Popolo della Libertà (e sindaco di Noci per due mandati), ha fatto la sua comparsa per la prima volta sul profilo social dell’attore in un post dedicato alla Giornata Mondiale del Bacio del 2019.

Chi è Antonella Liuzzi

Di lei non si sa molto, anche perché tende ad essere molto riservata in merito alla sua vita privata. Certo è che Antonella Liuzzi si è laureata alla Bocconi e che nel corso dell’iter accademico ha preso parte a un’esperienza di lavoro all’estero, per la precisione a Hong Kong. Dopo aver conseguito un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale all’Università di Roma Tre, ha iniziato a occuparsi di project management nella SDA School of Management della Bocconi, ateneo dove è stata attiva anche nelle vesti di ricercatrice e assistente. Originaria di Noci, in provincia di Bari, Antonella Liuzzi avrebbe conosciuto l’attore Nino Guanciale proprio nelle aule della celebre università meneghina

Le nozze

I due sono convolati a nozze il 18 luglio 2020 alla presenza di pochi intimi. A proposito del matrimonio, l’attore ha dichiarato: “Entrambi eravamo arrivati a un certo percorso di maturazione delle nostre vite ed evidentemente anche dei nostri sentimenti. Nessuno di noi considerava il matrimonio come un obiettivo delle nostre esistenze ma poi, conoscendoci meglio, è stato un passo naturale. Il matrimonio non è un atto dovuto, i grandi amori passano anche per altre strade, ma può essere un gesto appunto naturale tra due persone che vivono una determinata situazione”.

Il periodo successivo alle nozze non è stato facile da affrontare: i due hanno fatto i pendolari tra Roma e Milano per potersi vedere a causa degli impegni di lavoro di entrambi. Ma nonostante la distanza, i due vivono in serenità la loro storia d’amore.