Giorgio Manetti irriconoscibile | Come si è mostrato l’ex di Uomini e Donne

Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti indiscussi del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Essendo attivo sui social, ha condiviso uno scatto che sta facendo discutere. Ecco il motivo e la reazione dei follower.

Giorgio irriconoscibile

Giorgio ha fatto sognare gli italiani con Gemma Galgani. I due si sono frequentati davanti alle telecamere e ciò non ha fatto altro che emozionare il pubblico fedele a Maria De Filippi. A un certo punto Giorgio voleva andare via dal programma, ma Gemma si è rifiutata di seguirlo perché lui non era innamorato. Desiderava andar via mano nella mano solo se lui avesse provato i suoi stessi sentimenti, ragion per cui non sono più riusciti a ricucire i rapporti. Lei ha cercato di riavvicinarsi, però non è servito a nulla. Tutte le pretendenti che si presentavano, non lo colpivano e per questo motivo non accettava il loro corteggiamento. Quando ha deciso di non mettersi più alla prova nello studio, ha trovato l’amore. Sicuramente la sua compagna sarà invidiata da tantissime donne, le quali hanno espresso un commento su uno scatto che è stato pubblicato tempo fa dall’uomo sul suo profilo social.

Gli anni della giovinezza

Lo scatto risale agli anni della giovinezza. “Swimming time in Polo beach, near Lahaina, Maui, Hawaii nel 1984…bellissimi ricordi”, ecco le parole riportate nella didascalia. Era l’anno 1984 ed è stata fatta nelle splendide acque dell’Oceano che bagnano le Hawaii. Lahaina Maui è una splendida località degli Stati Uniti d’America che Giorgio Manetti non ha mai dimenticato. Non a caso ha riproposto la foto il 23 ottobre 2019 sul suo profilo Instagram. Alcuni sostengono che è irriconoscibile mentre altri hanno detto che non ha mai perso il suo fascino. Capelli lunghi e castani, fisico statuario e colore della carnagione perfetta. Baciato dal sole, l’ex cavaliere di Uomini e Donne avrà fatto perdere la testa a tantissime donne del posto. Ha ricevuto tanti like e commenti positivi, chiaro segno che è ancora seguito e amato anche se non compare più nel piccolo schermo. Attualmente conduce la sua vita lontano dalle telecamere, anche perché sta vivendo la sua favola d’amore con la fidanzata Caterina. Quest’ultima ha avuto modo di conoscere Tina Cipollari, una grande amica di Giorgio. Infatti quando possono si organizzano nel capoluogo toscano per trascorrere dei piacevoli momenti in compagnia dei rispettivi partner.

“Gemma? Non voglio darle importanza”

Qualche volta Giorgio ha espresso un suo parere su Gemma durante delle interviste. In una ha dichiarato di non volerle parlare di lei, in quanto è convinto che non troverà mai una persona nel contesto televisivo: “Io non voglio darle troppa importanza, si parla di lei sui giornali di gossip fin troppo. Ho dimostrato che avevo altri argomenti oltre lei…L’ho dimostrato uscito dal programma…Lei invece senza Tv non ha altre alternative…”.

