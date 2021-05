Gianni Sperti e la sua casa da sogno | Vista su Roma spettacolare

Gianni Sperti è l’opinionista di Uomini e Donne. Dopo aver messo da parte le scarpe da ballo, Maria De Filippi gli ha dato la possibilità di avere un ruolo di spicco nel suo programma. Nessun partecipante sfugge al suo occhio clinico. Non tutti sanno che ha una casa bellissima nel cuore della capitale italiana. Ecco le foto.

Un opinionista temuto

Gianni Sperti non lascia scampo a nessun partecipante di Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, giovedì 27 maggio, ha avuto una forte discussione con Armando Incarnato. Tutto ha avuto inizio nel pieno di un confronto del cavaliere con una dama riguardo una loro uscita. A un certo punto Gianni ha esordito in questo modo: “Sei la persona peggiore che abbia mai conosciuto”. Parole molto forti, ma per fortuna il diretto interessato ha mantenuto la calma per poi tornare a sedersi nel parterre maschile. E’ ben risaputo che non ha tanta simpatia per Armando, dunque è inevitabile assistere a scene simili. I telespettatori ricorderanno senza dubbio anche delle sue discussioni con Aurora Tropea, Anna Tedesco, Veronica Ursida, Biagio Di Maro, Luca Cenerelli e tanti altri ancora. Nella vita privata, invece, le persone a lui più vicine dicono che è l’esatto opposto. Ecco dove trascorre la maggior parte della giornata: nella sua bellissima casa nel cuore di Roma. Ecco le foto di alcune stanze.

Gianni Sperti e la sua casa da sogno

Essendo un personaggio pubblico, Gianni tende sempre ad aggiornare il suo profilo Instagram con tante foto. Spesso si ritrae tra le mura domestiche mentre si diletta ai fornelli e quando lavora al pc nel salotto. Dalle foto si può notare che il colore che prevale è il bianco. In questo modo la casa è ancora più luminosa e dà l’idea di accoglienza. Non mancano dei vasi con fiori. All’esterno si vede un panorama interamente immerso nella natura. Nonostante la sua bellissima dimora si trovi a Roma, è distante dal caos. Tutto sembra curato nei minimi dettagli e il merito è soprattutto del suo buon gusto. Durante il periodo della pandemia Gianni ha vissuto molto la casa, invitando i follower a fare altrettanto.

Leggi anche -> Gianni Sperti, avete mai visto la sorella? Chi è la bellissima

“Lui non stima a prescindere le donne”

Anna Tedesco ha partecipato tempo fa al programma ed è stata spesso accusata da Gianni di avere avuto una relazione con Giorgio Manetti. A causa delle continue accuse, ha deciso di andare via. Ha voluto esporre un suo pensiero perché crede che lui non abbia stima per nessuno : “Anni che bullizza i partecipanti della trasmissione e l’abbiamo visto tutti”. Il tutto si è verificato dopo che Roberta Di Padua è stata accusata di avere quasi investito Veronica e di aver sfiorato una rissa con Aurora. Gianni ha esplicitamente detto ai follower di non voler dire la sua su coloro che non ha mai stimato.

Leggi anche -> Gianni Sperti rompe il silenzio sulla sua vita privata: “Sono..” E sull’ ex moglie Paola Barale…