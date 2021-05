Una vita spoiler: la zia di Arantxa muore, Mendez riceve una lettera di Ursula

Tante novità attendono gli spettatori di Una Vita, la soap che segue le vicende intricate delle famiglie all’interno del quartiere Acacias, il più chiacchierato di tutta la Spagna.

Cosa accadrà, dunque, nelle puntate che saranno trasmesse dal 31 maggio al 5 giugno su Canale 5? Gli spoiler rivelano alcune interessanti evoluzioni che riguardano i protagonisti più amati di Una Vita, che si appresta a giungere al termine.

Il commissario Mendez riceverà una lettera da Ursula Dicenta e Arantxa informerà Fabiana della scomparsa di sua zia: queste sono solo alcune delle novità che attendono i telespettatori di Canale 5.

Anticipazioni Una Vita: cosa ha scoperto il commissario Mendez?

Le anticipazioni del programma in onda tutti i pomeriggi rivelano che Genoveva (Clara Garrido) chiederà a Felipe di abbandonare il caso di Marcia in quanto vuole passarlo a Velasco. Belita deciderà, invece, di sporgere denuncia nei confronti di Margarita e del suo consorte. Ci penserà un nuovo arrivo a sparigliare le carte: Julio comincerà a fare domande sulla famiglia Dominguez, attirando subito l’attenzione di Jacinto ed Emilio.

Sarà proprio il commissario Mendez a dire a Felipe di aver ricevuto una lettera firmata da Ursula in persona, nella quale la donna lo avvisa di essere stata uccisa da Marcia. In seguito a questo avvenimento l’uomo deciderà di interrogare Santiago dopo aver nutrito dei sospetti anche su di lui: l’avvocato, quindi, cercherà di aiutare in tutti i modi la brasiliana a ricordare qualcosa della scena del crimine.

Emilio e Julio, intanto, avranno un primo incontro: il nuovo arrivato riuscirà ad entrare in possesso di una fotografia autografata di Bellita. Intanto Camino riceverà le congratulazioni da parte di IIdefonso per un suo disegno. Tempo di rivelazioni per Jose Miguel che confesserà alla famiglia di aver rinunciato ad andare ad Hollywood, mentre Arantxa rimarrà sconvolta da una telefonata misteriosa.

Santiago vuoterà il sacco, raccontando a Genoveva che sull’arma che ha usato per eliminare Ursula ci sono le sue impronte digitali. Per questo motivo, Becerra le ordinerà di far uscire Marcia di prigione. Arantxa non se la sente di condividere i pensieri che le attraversano la testa e deciderà di tenere all’oscuro la famiglia sui problemi che la stanno preoccupando.

Una vita: Felipe lotta per Marcia, la reazione di Genoveva

Grandi colpi di scena per le ultime puntate di Una Vita. Genoveva proverà a fermare Felipe, ma non riuscirà ad impedirgli di assumere la difesa di Marcia. L’avvocato, poi, si lascerà sfuggire di non essere pronto a sposarla. Ci penserà José Miguel a mettere Julio alle strette dopo averlo visto in atteggiamenti molto strani. Felicia si riappacificherà con Maite, mentre Liberto sorprenderà la moglie nell’atelier e qui i due si troveranno di fronte al nuovo quadro della pittrice senza veli: la tela rappresenta Camino senza veli.

Felipe si rivolgerà a Mendez chiedendogli di attendere circa 48 ore prima di iniziare il processo contro Marcia, mentre Genoveva ordinerà a Velasco di uccidere qualcuno. Arantxa, intanto, confesserà a Fabiana che sua zia è venuta a mancare: lei e altri cinque nipoti hanno così ereditato un casolare e questa notizia la obbliga a fare ritorno al paese nativo.