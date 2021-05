Beautiful, anticipazioni venerdì 28 maggio: Thomas ricatta Douglas

La nuova puntata di Beautiful di venerdì 28 maggio riserverà tanti colpi di scena ai fan. Infatti, ancora una volta, protagonista assoluto sarà Thomas Forestter che questa volta ha ben pensato di ricattare suo figlio Douglas per ottenere nuovamente Hope Logan. Come ben sappiamo, il diabolico stilista, nelle ultime settimane ha messo su una pantomima giusto per organizzare finto matrimonio con Zoe Buckingham. Scopriamo tutto quello che avverrà nel nuovo appuntamento e quali saranno i risvolti sorprendenti del caso.

Thomas gioca l’ultima carta

Manca poco al matrimonio organizzato da Thomas Forrester con la fidanzata Zoe. Quello che però i fan di Beautiful sanno benissimo è che lui ora aspetta il momento saliente per terminare il suo piano diabolico. Infatti, le nozze altro non sono che un pretesto per di avere nuovamente la sua ex. Ovviamente sia Hope che Zoe sono completamente ignave del piano architettato dall’uomo. Proprio quest’ultimo, ha anche deciso di utilizzare l’ultima carta possibile affinché la figlia di Brooke possa definitivamente capitolare tra le sue braccia. Stiamo parlando del piccolo Douglas che non vuole assolutamente che la sua nuova matrigna sia Zoe. Infatti, quest’ultima, sembrerebbe non essere riuscita a fare breccia nel cuore del piccolo ed è per questo che lo stilista vuole a questo punto utilizzare suo figlio affinché Hope decida definitivamente di lasciare Liam e di ritornare con lui.

Hope quasi convinta da Douglas

Nella nuova puntata di Beautiful di venerdì 28 maggio, affinché il suo piano possa avere un esito positivo, Thomas Forrester parlerà con Douglas. Il piccolo, nonostante sia solamente un bambino, viene a sapere da suo padre che è ancora innamorato di Hope. Per tale ragione spera che suo figlio possa parlare con la Logan e fargli presente quanto detto affinché non sposi Zoe Buckingham.

Dato che Douglas è solo un bambino e non vuole altro che Hope possa tornare da lui, accetterà di diventare complice del padre in quella che sarà una vicenda abbastanza tortuosa e soprattutto meschina da parte dello stilista. Thomas, infatti, si servirà di suo figlio per i suoi loschi obiettivi in quanto sta prendendo in giro più persone per ottenere quello che gli va.

Beautiful e l’intervento di Steffy

Finalmente il piccolo Douglas avrà modo di parlare con Hope Logan. Ecco che quindi i fan di Beautiful non attendono altro che questo dialogo fra i due. Il figlio di Thomas, infatti, farà presente alla figlia di Brooke che in realtà suo padre sia ancora innamorato di lei e che quindi qualora lei tornasse da lui, non sposerebbe più Zoe Buckingham.

L’unica persona che in realtà può salvarla da questa trappola è Steffy Forrester , sorella di Thomas. Come ben sappiamo, Steffy era stata spinta da suo fratello al fine di dare un bacio appassionato a Liam Spencer e quindi fare in modo che Hope lo lasciasse definitivamente. Ora però sarà proprio la figlia di Ridge che avrà l’arduo compito di mettere fine alle strategie perfide di suo fratello.