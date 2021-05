Sabrina Salerno il tempo si è fermato: mini pantaloncini di jeans e pancia fuori: sembra una 20enne

Considerata una bomba di sensualità già negli anni Ottanta, Sabrina Salerno non ha perso il suo fascino e, ancora oggi, fa impazzire il pubblico maschile. Per lei, infatti, sembra che il tempo si sia fermato a quando aveva solo 20 anni.

Quasi un milione di follower seguono Sabrina Salerno su Instagram apprezzando gli scatti che la cantante condivide con tutti i fan. Il suo pubblico, composto prevalentemente da uomini che ne amano la sensualità, è fatto – anche se in piccola parte – anche da donne che non nascondono tutta l’ammirazione per la cantante, la sua bellezza e il modo in cui si pone nei confronti dei sostenitori.

A 50 anni suonati, infatti, Sabrina Salerno è riuscita a conservare la bellezza che la contraddistingueva negli anni Ottanta. Sensualità e fisico statuario, infine, rendono la cantante una delle icone degli ultimi anni così come lo era agli esordi della carriera. Le immagini che la Salerno condivide sui social, infatti, mostrano un fisico che fa impallidire le ventenni a si aggiungono l’esperienza e la maturità degli “anta”. Così, uno degli ultimi scatti pubblicati da Sabrina su Instagram ha scatenato il web e collezionato migliaia di like.

Sabrina Salerno mini pantaloncini e pancia di fuori

Mini shorts di jeans, blusa trasparente che lascia la pancia scoperta e mette in evidenza il decollete: così Sabrina Salerno si è presentata su Instagram scatenando la reazione dei fan.

Questo è solo uno dei tanti scatti in cui la cantante ha deciso di mostrare le forme sinuose che la accompagnano da sempre e che sono diventate il suo punto di forza.

I sostenitori di Sabrina Salerno, infatti, non possono che apprezzare la sua silhouette e la sensualità con cui si mostra al suo pubblico, mai eccessivamente volgare o fuori luogo.

Considerata una sex symbol da molti, però, la cantante non ha mai nascosto di curare il fisico con tanto sport e una corretta alimentazione che la aiutano a rimanere in forma così come a 20 anni.

Leggi anche–>Sabrina Salerno si allena così: l’outfit esplosivo della cantante

Leggi anche–>Sabrina Salerno ieri e oggi: ve la ricordate da giovanissima? Ecco com’era

Sabrina Salerno, i segreti della bellezza

“Sono così per caso e per scelta. Sono fortunata e mi ammazzo di palestra – ha raccontato lei in una vecchia intervista per Vanity Fair – . Adesso ho iniziato a fare anche pole dance, che è veramente impegnativa”.

Sabrina Salerno per mantenersi in forma si allena dalle 3 alle 5 volte a settimana, abbinando allo sport un’alimentazione fatta di pochissimi zuccheri, tantissima frutta e verdura.

“Ceno alle 18, seguo un regime iper-proteico ed evito i carboidrati – aveva raccontato inoltre – . Quando rientro in hotel dopo il concerto, per far scendere l’adrenalina, bevo una tisana”.

Nella sua dieta, tuttavia, non mancano i carboidrati, rigorosamente integrali, e un buon calice di vino rosso al quale non riesce proprio a rinunciare, mentre la sua colazione è tutt’altro che all’italiana.

“La mia colazione standard è a base di uova, yogurt, frutta secca, un affettato magro e insalata di contorno”, aveva fatto sapere la Salerno.