Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 28 maggio: cala il sipario sul trono over

Ultimo appuntamento dell’anno con Uomini e Donne: cosa accadrà nella puntata di oggi, 28 maggio? Tutte le anticipazioni sul trono over di Canale 5.

Come di consueto, Uomini e Donne chiude i battenti a fine maggio e, dopo le scelte dei tronisti Giacomo, Samantha e Massimiliano, tocca a dame e cavalieri concludere in bellezza questa stagione televisiva. Le ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, si sono concentrate sulle vicissitudini sentimentali di Gemma Galgani, Isabella, Ida e tutte le altre protagonisti femminili del trono over. Al momento, nessuna delle signore coinvolte al centro degli studi televisivi, però, sembra essere riuscita ad incontrare l’anima gemella.

L’appuntamento di ieri, 27 maggio, ha visto dame contro cavalieri: la conoscenza tra Biagio e Anna – fatta di alcune perplessità da parte della signora – il ballo inaspettato tra Gemma e Aldo, e lo scontro di fuoco tra Angela e Antonio. Secondo le anticipazioni sulla puntata di oggi, 28 maggio, di Uomini e Donne, però, il clima potrebbe distendersi e una coppia potrebbe annunciare l’addio alle telecamere e l’inizio di una frequentazione lontani dalle luci dei riflettori.

Uomini e Donne oggi, una coppia saluta?

A differenza degli anni precedenti, le anticipazioni su questa nuova stagione di Uomini e Donne sono state pochissime e ogni appuntamento pomeridiano ha riservato delle sorprese ai telespettatori.

Secondo quanto si apprende in rete, la puntata di oggi del trono over potrebbe concentrarsi su Sara e Marco, pronti – si dice – ad uscire dal programma per iniziare a vivere una relazione seria ed importante.

Lei, delusa dal comportamento e dalle titubanze di Biagio, sembrava non essere pronta ad avviare una frequentazione con un altro uomo.

Il carattere, l’eleganza, la cortesia di Marco, però, hanno portato Sara a ricredersi e nella puntata di oggi 28 maggio di Uomini e Donne i due potrebbero annunciare l’inizio di una storia importante.

Come la prenderà Biagio, che sembrava essere molto interessato alla dama?

Uomini e Donne, i saluti finali

Archiviata la storia che coinvolge Sara e Marco, Maria De Filippi potrebbe dar vita ad una sfilata conclusiva della stagione.

Il momento dei defilé, com’è noto, è molto sentito soprattutto dal parterre femminile che si sfida fino all’ultimo colpo di tacco e outfit.

Per concludere questa stagione di Uomini e Donne, dunque, il pubblico potrebbe assistere ad una sfilata che vedrà coinvolte le protagoniste femminili del trono over.

Non mancheranno, anche in questo caso, scontri di fuoco tra le signore, gli opinionisti e i cavalieri, chiamati a votare la loro preferita.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, poi, saluteranno il pubblico da casa dando appuntamento a settembre per una nuova stagione di Uomini e Donne con altri protagonisti del trono classico e new entry di quello over.