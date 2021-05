Uomini e Donne, anticipazioni 4 maggio: Biagio smascherato dalla redazione, guai per il cavaliere

Anche oggi Uomini e Donne torna su Canale 5 alle 14.45 con una nuova puntata. Secondo le anticipazioni, i telespettatori assisteranno ad un colpo di scena che avrà come protagonisti Biagio Di Maro e Sara. Ecco perchè

La gelosia di Amodio

Questa settimana di Uomini e Donne è partita con al centro Gemma e Aldo e Samantha Curcio alle prese con i suoi due corteggiatori, in particolare Alessio che continua ad esternare la sua gelosia. Secondo il Vicolo delle News, nella puntata di oggi 4 maggio, il dating show di Maria De Filippi dovrebbe ripartire proprio con Samantha per poi concentrarsi sul trono over.

I primi ad essere interpellati saranno Francesca e Amodio. I due sono stati travolti da un vero colpo di fulmine e la loro frequentazione sta andando alla grande. La coppia infatti ha anche festeggiato il primo mese di appuntamenti e oggi, seduti al centro dello studio, racconteranno nel dettaglio gli sviluppi del loro rapporto. Francesca e Amodio stanno bene insieme anche se non mancano le discussioni a causa della gelosia di lui. Il cavaliere infatti ha sempre il desiderio di accompagnare Francesca nei suoi spostamenti fuori città per lavoro.

La svolta di Biagio e Sara

La puntata proseguirà con Biagio di Maro e Sara. Il cavaliere e la dama ultimamente sono al centro dell’attenzione per la loro frequentazione. Negli ultimi giorni però le cose sono leggermente cambiate, in maniera negativa, costringendo Sara a rallentare. Biagio ha insistito di rivedere Sara e quest’ultima alla fine ha accettato di uscire di nuovo con lui. Ma solo perchè il cavaliere le ha detto che chiuderà la conoscenza con una signora del parterre femminile.

Ma arriva il colpo di scena. La signora in questione, arrivata in studio, mostrerà il suo forte stupore perchè Biagio non le aveva detto niente di questa sua decisione. La redazione le darà ragione mettendo Biagio in una situazione di leggero imbarazzo. Il cavaliere però metterà in chiaro che il suo interesse adesso è solo per Sara, alla quale ha portato un regalo, scelto assieme alla figlia. Successivamente affermerà di essere pronto di uscire dal programma con Sara, perchè ha il desiderio di conoscerla meglio. Ovviamente non mancheranno le polemiche di Tina e Gianni, che non credono alle parole del cavaliere.