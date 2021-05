Qui solo un bimbo, oggi uno dei protagonisti più amati di Amici

Sorriso smagliante e sguardo furbo: questo bambino, ai tempi ancora inconsapevole del successo che avrebbe ottenuto qualche anno più tardi, oggi è uno dei più apprezzati giudici di Amici 20. Lo riconoscete?

Uno scatto amarcord ci porta indietro di un po’ di anni: nella foto pubblicata sui social, Stash Fiordispino aveva probabilmente all’incirca dieci anni, il viso paffutello, ma il sorriso e lo sguardo di chi sapeva che ne avrebbe “combinate delle belle”. E, infatti, a distanza di anni e grazie alla sua passione per la musica, la partecipazione ad Amici gli ha permesso – insieme alla band The Kolors – di raggiungere un successo forse inaspettato.

Classe 1989, Antonio Stash Fiordispino è nato a Caserta e ha iniziato a masticare musica fin da piccolo: il padre Umberto, infatti, possiede uno studio di registrazione molto noto nella zona, punto di riferimento per tantissimi artisti del posto tra cui Pino Daniele. La passione di Stash per la musica, quindi, lo porta a trasferirsi a Londra per iniziare a conoscere meglio anche la lingua inglese. Intanto, con il cugino Alex Fiordispino, e l’amico Daniele Mona fonda nel 2010 la prima band.

Stash, il successo ad Amici

I The Kolors iniziano, quindi, a farsi conoscere, Stash suona la chitarra, il pianoforte, il synth e le percussioni e nel 2010 il gruppo diventa resident band del locale milanese “Le Scimmie”.

Il vero successo, però, arriva grazie alla partecipazione ad Amici di cui vincono l’edizione numero 14: da quel momento la carriera di Stash e de The Kolors è solo in salita.

Partecipano al Festival di Sanremo, collezionano successi musicali in collaborazione con J-Ax, Elodie e Gue Pequeno, e prendono parte alla serata di Capodanno del Grande Fratello Vip.

Stash, intanto, inizia a muovere i primi passi anche come professore di musica nella scuola di Amici: Maria De Filippi lo chiama per l’edizione del 2018 e lui risponde positivamente a colei che le ha fatto da “mamma” per un breve periodo di tempo.

L’anno successivo, però, il cantante di origini partenopee preferisce dedicarsi alla famiglia, salvo poi ritornare al Serale di Amici 20 come giudice accanto a Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino.

Stash, la vita privata

Fidanzato per lungo tempo con la giornalista di moda Carmen Fiorentino, Stash annunciò la fine della relazione con quest’ultima a causa della sua estrema gelosia.

Avvistato con numerosissime donne dello spettacolo o del web, come Ginevra Lambrushi, Stash fu accostato per un periodo anche ad Anna Tatangelo.

Con quest’ultima, tuttavia, ci tenne a precisare che non vi era altro legame all’infuori di quello professionale.

L’incontro con Giulia Belmonte, però, gli ha cambiato la vita: con le Stash è riuscito a realizzare un grande sogno, quello di diventare papà.

Lo scorso 3 dicembre è nata la piccola Grace, “la sua musica più bella”: “E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita… Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.