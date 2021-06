Armando Incarnato, nuova vita dopo Uomini e Donne: cosa fa oggi il cavaliere

Armando Incarnato è stato uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ottenendo una grande popolarità dopo la partecipazione al programma. Ma di cosa si occupa oggi il cavaliere? Scopriamolo.

Armando Incarnato è stato parte del cast di Uomini e Donne per ben due volte. La prima nella stagione 2018-2019 per poi tronare sul trono over nell’edizione 2020-2021, in cui ha deciso di uscire di scena in compagnia di Angela Paone.

Cosa fa Armando Incarnato

Nato a Napoli, Armando dopo aver concluso il percorso scolastico ha dapprima iniziato a studiare giurisprudenza per poi decidere di abbandonare l’università e avventurarsi nel mondo del lavoro. Nel suo percorso l’ex cavaliere ha svolto i lavori più disparati: dal barista al corriere passando per il responsabile di supermercati. Dopo svariate esperienze Armando si è dedicato all’imprenditoria e alla recitazione. Attualmente è impegnato nella gestione di una catena di saloni da parrucchiere. Inoltre continua a lavorare come attore, potendo vantare una comparsata nella quarta stagione di Gomorra – La serie, fiction ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano.

Nuovi progetti

Negli ultimi anni sembra che Armando sia riuscito a farsi spazio nel mondo della recitazione, a confermarlo un recente spoiler pubblicato dall’ex cavaliere su Instagram. In particolare Incarnato ha condiviso con i suoi numerosi follower (195 mila) uno scatto che lo vede sul set. Nella foto l’uomo è in sella a un motore di grossa cilindrata con al suo fianco due poliziotti, molto probabilmente anche loro attori. Insomma non resta che aspettare per vedere Armando nuovamente in scena.

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne, che fine ha fatto la tronista Anna Munafò? Nuova vita dopo la storia con Tomaso Trussardi

Armando e i social network

L’ex cavaliere è anche molto attivo sui social network. In particolare su Instagram dove ama tenersi in contatto con i suoi follower condividendo momenti di vita quotidiana e momenti di lavoro in cui si divide tra le sue attività imprenditoriali e il set. I numerosi fan dell’uomo sembrano apprezzare i suoi contenuti: semplici, immediati e genuini.