Alessia Merz, avete mai visto il marito? Chi è il bellissimo calciatore

Ricordate la ex velina di Striscia la Notizia, Alessia Merz? Ecco come la ex ‘ragazzina’ di Non è la Rai, nella vita privata, ha sposato un bellissimo calciatore.

Era davvero molto piccola, un’adolescente, così come la maggior parte delle sue colleghe quando è arrivata a Mediaset facendo parte del cast delle ‘ragazzine’ di Non è la Rai. Capelli nero corvino, incarnato chiaro e due occhi color azzurro cielo che balzavano all’attenzione e ‘bucavano’ lo schermo: così Alessia Merz fece colpo sul piccolo, mentre si divertiva a cantare e ballare i successi degli anni Novanta.

Dallo studio di Boncompagni è passata, poi, al bancone di Striscia la Notizia, dove ha accresciuto la sua notorietà. Dopo questa serie di successi incassati, però, Alessia Merz ha deciso di ritirarsi per un po’, lontana dai riflettori, e dedicarsi alla sua sfera privata. In questo periodo ha coronato il suo sogno d’amore che è stato quello di arrivare all’altare insieme ad un bellissimo calciatore.

Siete curiosi di vedere il marito di Alessia Merz? Scopriamolo insieme.

Alessia Merz: ecco il bellissimo calciatore che ha sposato

Dopo aver deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, seppur il pubblico non l’ha mai dimenticata, lo scorso anno Alessia Merz è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo a Vieni con me. Quell’occasione è stata ideale per raccontare una parte della sua vita che è rimasta nell’ombra e che incuriosisce i telespettatori.

Così Alessia Merz ha parlato del suo amore e della sua famiglia: da ben quindici anni è legata sentimentalmente al calciatore Fabio Bazzari, con il quale ha messo su una famiglia ed ha avuto due figli.

Con molta discrezione e riservatezza, la bellissima showgirl trentina ha percorso le tappe del suo amore con il bellissimo marito: un colpo di fulmine che la Merz e Bazzani hanno avuto la sera stessa che si sono conosciuti, ovvero nel giugno del 2004, grazie alla coppia di amici Simona Ventura e Stefano Bettarini.

E’ stata, infatti, super Simo a presentarli perché amica di Alessia mentre Fabio giocava nella squadra di calcio della Sampdoria di Stefano Bettarini. “Nel 2005 ci siamo sposati e nel 2006 è nato Niccolò” ha spiegato la Merz con entusiasmo.

Alessia Merz e la scelta di una nuova vita

La sua bellezza e il suo talento sono punti di forza che le avrebbero permesso di fare tanta strada, visto che Alessia Merz ha sempre riscosso molto successo. A piacere al pubblico è anche la sua discrezione, riservatezza ed eleganza ma la ex velina ha deciso di compiere un cambio di rotta e, stando a quanto riferisce, senza nessun pentimento.

Oggi Alessia Merz è una mamma a tempo pieno e una moglie dedita alle attenzioni del marito, mettendo da parte la carriera e il mondo dello spettacolo.

“Adesso Niccolò e Martina sono cresciuti, ma quando hai due bimbi piccoli da accudire, se te ne vuoi occupare, ti rimane ben poco tempo” ha spiegato la Merz che si definisce mamma e moglie felice a cui non manca proprio nulla.