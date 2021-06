Lei è la fidanzata di uno dei conduttori più amati di Striscia La Notizia: 38 anni di differenza

Nonostante i 38 anni di differenza, il loro amore continua a gonfie vele da ben quattro anni: lei è bellissima e lui è uno dei volti noti e più amati di Striscia la Notizia. Ecco di chi parliamo.

La loro storia d’amore è iniziata ben quattro anni fa e, in barba alle critiche e ai disfattismi, a quanto pare procede ancora oggi a gonfie vele. Lo scetticismo nasce, in primis, per via della evidente differenza d’età che intercorre tra i due: lei è una giovane donna di 28 anni, che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, classificandosi al secondo posto nel concorso di bellezza di Miss Italia 2012, per poi partecipare a Temptation Island. L’attuale compagno è uno dei più amati e conosciuti conduttori italiani, soprattutto volto storico del tg satirico di Striscia la Notizia, nato nel 1954.

La differenza d’età, che all’inizio della loro relazione ha mosso molti dubbi sulla loro relazione da parte dei diffidenti, invece, non si è rivelata un problema. Vediamo insieme chi è la coppia in questione.

Chi è la la fidanzata di uno dei conduttori più famosi di Striscia la Notizia?

La coppia in questione è quella formata da Ezio Greggio e la sua giovane fidanzata Romina Pierdomenico, nata a Vicoli, a Pescara, nel 1993. Sicuramente il pubblico televisivo la ricorderà nel 2015 negli studi di Uomini e Donne, quando partecipò come corteggiatrice di Amedeo Barbato.

L’esperienza, però, della giovane fidanzata di Greggio non è stata la prima occasione di visibilità perché la showgirl pescarese è stata tre anni prima concorrente dei Concorsi di bellezza. Prima Miss Abruzzo e successivamente a Miss Italia 2012 dove ha raggiunto il secondo posto.

Intanto la bellissima Romina ha frequentato un corso di recitazione presso l’Acting Studio con Micheal Rodgers a Milano, per poi arrivare a Rai Gulp. Nel 2014, la Pierdomenico nelle vesti di tentatrice ha preso parte al programma di Temptation Island dove conosce, sempre tra i tentatori, Giorgia Lucini e Andrea Damante.

Ci sarà poi la parentesi di Uomini e Donne e nel 2019 a Colorado sarà la valletta della trasmissione, per poi essere co-conduttrice del programma di Canale 5, La sai l’ultima?, propria al fianco di Ezio Greggio.

L’amore di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Oltre alla collaborazione lavorativa, l’amore tra il conduttore Greggio e la showgirl Romina è nato nel settembre 2018. La loro conoscenza è nata sui social, in particolar modo su Instagram e dopo qualche chiacchierata virtuale hanno deciso di conoscersi di persona.

A quanto pare, la scintilla tra i due è scoccata immediatamente e così è sbocciato il loro amore, fondato su basi solide e stabili. Ezio Greggio ha conosciuto la famiglia della sua fidanzata, recandosi nella sua città d’origine e conoscendo papà Gabriele, mamma Bianca e i fratelli di Romina.

Verso tutti coloro che puntavano il dito contro la loro relazione per via dei 38 anni di differenza, la coppia Greggio- Pierdomenico ha fatto spallucce e ha replicato: “Tra dieci anni ci troverete ancora qui” continuando ad amarsi come il primo giorno.