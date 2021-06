Kledi, conoscete la moglie dell’ex ballerino di Amici? Chi è la bellissima

Ricordate il ballerino di punta di Amici, dalle origini albanesi, e tanto amato professionalmente da Maria De Filippi? Ecco cosa fa oggi Kledi e chi è la sua bellissima moglie.

La ‘queen’ di Mediaset è anche una talent scout e così Maria De Filippi ha avuto intuito anche sulle doti del ballerino di origini albanesi, Kledi Kadiu, diventato celebre in Italia quando ha avuto il ruolo di ‘ballerino di punta’ nel talent show di Amici.

Il giovane Kledi, con talento e stoffa per la danza, studiava nell’Accademia Nazionale di Danza dove si è diplomato. Rendendosi conto che l’Italia gli avrebbe dato maggiori opportunità dal punto di vista lavorativo, nel 1992 approda nel Bel Paese. Le sue doti vengono riconosciute dal maestro Carlo Palacios che lo spinge verso il mondo dello spettacolo televisivo e sarà, poi, Maria De Filippi a dargli il giusto spazio che lo renderà celebre.

Da lì in poi è iniziata la sua ascesa artistica ma anche nella vita privata, Kledi, ha raggiunto il successo sposando una donna bellissima. Andiamo a scoprire i dettagli.

Kledi e sua moglie Charlotte Lazzari

Non solo l’amore ma anche la passione per la danza lega i due ballerini: ecco chi è la moglie di Kledi, la bellissima Charlotte Lazzari, classe 1992, anche lei una professionista del settore.

Tra i due ci sono ben 18 anni di differenza che, però, non sono affatto un ostacolo al loro profondo sentimento, tanto che in un’intervista di coppia rilasciata a Vieni Da Me, la bellissima Charlotte ha ammesso che, al primo incontro con il ballerino, non ha avuto un colpo di fulmine a differenza di Kledi che, invece, ha confessato di essersi subito innamorato.

Hanno iniziato, così, a frequentarsi nel 2016 senza mai separarsi: Charlotte è una donna molto equilibrata, nonchè pilastro della loro famiglia e guida per il ballerino. La Lazzari ha, inoltre, svelato un retroscena sulla proposta di matrimonio: Kledi le ha chiesto di sposarla senza inginocchiarsi.

La coppia aveva litigato così Kleidi era uscito di casa, aveva comprato un anello ed era tornato dalla sua Charlotte, dichiarandosi: “Balbettava un po’, perché era emozionato, ma l’ho apprezzato perché è stato tutto molto naturale, anche se me lo sarei aspettato diverso” ha raccontato la moglie.

Dopo un paio di anni è nata la loro bellissima figlia, Lea e del secondo figlio.

Kledi e l’addio ad Amici

Tornando alla carriera del ballerino albanese, molti fan si chiedono in che rapporti oggi sia Kledi con Maria De Filippi, alla quale deve il merito grande del suo successo.

Non ha abbandonato la sua professione di ballerino e coreografo ma ha dato, tempo fa, il suo addio al talent di Amici. In un’intervista rilasciata a Che tempo che fa, Kledi ha chiarito ogni dubbio su una possibile lite con la padrona di casa che lo avrebbe costretto ad abbandonare: niente di più falso. Il ballerino ha dovuto chiudere la sua esperienza ad Amici perché ha cambiato città e non poteva più conciliare i suoi impegni di lavoro con le registrazioni al programma.

Quindi tra Kledi e Maria De Filippi c’è un legame solido fatto di affetto, stima e rispetto reciproco.