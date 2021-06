Ballando con le stelle, Simone di Pasquale lo confessa solo ora: “sono affetto da una patologia”

Simone Di Pasquale è indubbiamente uno dei protagonisti più apprezzati del cast di Ballando con le Stelle. Recentemente il ballerino ha deciso di fare una confessione ai suoi follower.

Simone Di Pasquale è ormai uno dei volti storici del programma condotto da Milly Carlucci. Presenza fissa nel cast come ballerino fin dal 2005, è sicuramente uno dei protagonisti a cui i fan dello show si sono più affezionati.

Il percorso di Simone Di Pasquale

Simone ha iniziato il suo percorso nel mondo della danza da giovanissimo, iniziando a gareggiare all’età di 10 anni. Fin da subito ha mostrato il suo talento, facendo diventare la sua passione anche il suo mestiere. Di Pasquale arriva al grande pubblico grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle di cui ha vinto la prima edizione nel 2005. Inoltre negli anni successivi è diventato ospite fisso di molti altri show in onda su Rai 1, tra cui: Il treno dei desideri e Missi Italia. Oltre al lavoro nel programma di Milly Carlucci, Simone è anche un rinomato fotografo che si è occupato di diversi musical e spettacoli di successo.

La dipendenza del ballerino

Il ballerino è anche molto attivo sui social network, in particolare su Instagram dove conta quasi 34 mila follower con cui ama tenersi in contatto condividendo momenti di vita privata e momenti di lavoro. Recentemente l’uomo ha deciso di confessare ai suoi fan una sua grave dipendenza. Nello specifico Simone ha affermato di avere una grande passione per le sneakers e di essere riuscito a costruire una vera e propria collezione che continua costantemente ad aggiornare non riuscendo a smettere di acquistare questa tipologia di scarpe. Il coreografo a tal proposito ha affermato: “Eeh si sì si.. credo sia una patologia. A breve vi mostrerò le numerose paia di Sneakers che possiedo…Mi sapete dire da quale patologia sono affetto?”.

LEGGI ANCHE—>Rosalinda Celentano che fine ha fatto? Da Ballando con le stelle all’addio sofferto

La nuova edizione di Ballando con le Stelle

Insomma per fortuna nulla di grave per Simone Di Pasquale, solo una grave dipendenza da sneakers. I fan del ballerino probabilmente avranno il piacere di rivederlo nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, anche se ancora non sono stati comunicati i nomi che faranno parte del cast. A questo proposito, in una recente intervista, l’uomo ha affermato: “Spero nella prossima edizione di avere un ruolo diverso perché come ballerino ho dato molto ma mi sento un po’ invecchiato, diciamo così”.